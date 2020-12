Eläkkeelle 68-vuotiaana ja samalla taas isäksi – pyhäselkäläinen Lasse Haaranen on kulkenut pitkän tien Kokinvaarasta maailman polttopisteisiin ja päässyt elämänsä uuteen auvoon

Tuupovaaran Kokinvaarasta on pitkä matka Libyan El Beidaan, veriseen Kaukasiaan, Panaman kanavalle tai Laosiin Mekongin suistoon.

Julkaisemme joulun ja uuden vuoden aikana uudestaan vuoden suosituimpia juttujamme. Artikkeli julkaistiin ensimmäisen kerran 30.9.2020.

Yhtä lailla pyhäselkäläisellä Lasse Haarasella on vaiherikas elämä, joka on käsittänyt viitisenkymmentä vuotta työntekoa ja asumista 45 maassa.

Viattomien lasten päivänä joulukuun lopussa 68 vuotta täyttävällä Haarasella on nyt edessä uusi elämä; eläköityminen Joensuun Yrityskiinteistöjen toimitusjohtajuudesta ja marraskuun lopussa syntyvän poikavauvan kasvattaminen laosilaisen vaimonsa Phetsamay Phanvongsan kanssa.

Uutena Yrityskiinteistöjen toimitusjohtajana on jo aloittanut Juha Heikura. Haarasella on tänään keskiviikkona viimeinen työpäivä, sitten on pitämättömien lomien vuoro.

Lasse Haaranen odottaa vaimonsa Phetsamay Phanvongsan kanssa lasta, jonka pitäisi syntyä marraskuussa.





Entinen Pyhäselän kunnanjohtaja löysi uuden suunnan elämälleen yhdeksän vuotta sitten ollessaan suomalaisen moottoripyörämatkoihin erikoistuneen PeterPanBiken matkalla Laosissa. Rankkoja vuorenrinteitä ja viidakkopolkuja endurolla ajettuaan ryhmä rentoutui Laosin ja Kambodzan rajalla Mekong-joen suistossa olevalla saarella.

– Naapurihotellissa tapasin esimiesharjoittelussa olleen hyvin englantia puhuvan laosilais-ranskalaiseen perheeseen kuuluvan naisen. Kahviteltiin ja vuotta myöhemmin olin elämäni naisen kanssa naimisissa, Haaranen muistelee.

– Vaimoni on kotoisin Laosin ja Kambodzhan rajalta, Mekong-joen suurimmalta saarelta Kong Islandilta, jossa hänen lähisukulaisensa omistavat hotelleja. Toistaiseksi perheeni pysyy Pyhäselän Lamminkylässä, sillä korona ja lapsen syntymä ainakin siirtävät lähtöä Laosiin. Mikrobiologiaa opiskelleena en aio viedä pikkulastamme tropiikkiin.

Fysioterapeutin tutkinnon Vientianen yliopistossa opiskellut Phanvongsa, 38, sanoo Lassen olevan hyvä ja rehellinen mies. Häitä vietettiin jouluaattona 2012 buddhalaisin menoin kolmen päivän ajan.

– Itse vihkiminenkin kesti monta tuntia ja olin sen loppuessa siinä määrin jäykistynyt, että minut piti auttaa lattialta. Tarjolla oli kokonainen härkä ja monta saavillista Mekong-joen kalaa. Sikäläisen tavan mukaan tehtiin myös taloudellinen sopimus. Suomessa avioliitto vahvistettiin aikanaan maistraatissa, Haaranen kertoo.

Laos ei joutunut Vietnamin sodan jälkeen yhtä suureen poliittiseen terroriin kuin naapurimaansa Kambodza punakhmerien valtakaudella.

– Tarvikkeita virtasi kuitenkin Laosinkin kautta sodan osapuolille ja Yhdysvallat pommitti maata enemmän kuin koko Eurooppa kärsi toisessa maailmansodassa kappalemääräisesti. Laoskin jakaantui, yksi vaimoni enoista nousi opetusministeriksi, toinen vastapuolella taistellut eno lähti maanpakoon Australiaan.

Laosissa puhutaan yli 50 kieltä. Maan kansalaisia asuu tiheään ympäri maailmaa, eniten Ranskassa.

Haarasella on aikaisemmasta pitkästä avioliitostaan neljä aikuista lasta.

– Henkisesti tunnen olevani nyt isäksi paljon valmiimpi kuin aikaisemmin. En ole enää harvoin kotona oleva uraohjus.

Hän harmittelee, että teki aiemman vaimonsa kanssa avioeropäätöksen liian myöhään.

– Jos puolisoiden välit tulehtuvat, niin on parempi erota aikaisin kuin myöhään. Huonon avioliiton luoma jäätävä tunnelma tuhoaa lasten lapsuudesta ilon.





Lasse Haaranen syntyi vuonna 1952 Tuupovaaran Kokinvaarassa. Äitinsä kertoi, että hän tunsi Lassen liikkuvan kohdussaan samaan aikaan, kun Pekka Tiilikainen hehkutti Helsingin olympiakisojen tunnelmia.

Lapsuudenkoti oli köyhä ja velkainen maalaistalo ja Lassen vanhemmilla oli yhdeksän lasta.

– Varhaislapsuudessani meillä ei ollut sähköä eikä puhelinta, eikä tietä aurattu perille asti. Kaupasta ei ostettu juuri muuta kuin kahvia, sokeria ja suolaa; muu ruoka tuli omalta tilalta ja lähes kaikilla kylän lapsilla olivat kotitekoiset vaatteet. Valona oli öljylamppu ja Petromax-kaasulamppu.

– Meille ei siis päässyt talvisin autolla, vaan ainoastaan hevosella ja hiihtämällä. Sähköt ja puhelin saatiin vasta mentyäni kansakouluun. Tuskin mikään muu sukupolvi koko maailman historian aikana ei ole kokenut niin suurta muutosta kuin me: yhden sukupolven aikana olemme siirtyneet lumihankien takana olevasta sähköttömästä mökistä internetin digiaikaan.

Lassen nuoruus eteni Joensuun Normaalilyseossa Niinivaaralla keskussairaalan vieressä. Vain 10-vuotiaana hän joutui muuttamaan koulun takia alivuokralaiseksi Joensuuhun.

– Matka Kokinvaaraan oli niin hankala, että kävin kotona vain pitkillä lomilla, hän kertoo itsenäistymisestään.

Haaranen pääsi 15-vuotiaana merimiesammattikouluun Turkuun purjelaiva Suomen Joutsenen sisäoppilaitokseen. Hän valmistui kansimieheksi keväällä 1969 ja pääsi laivapojaksi Wihuri-Yhtymän valtamerilaiva M/S Wiimalle, joka suuntasi heti Atlantin valtameren yli Etelä-, Keski- ja Pohjois-Amerikkaan.

– Jouluaattona olimme Karibianmerellä redillä Panaman kanavan suussa ja myöhemmin pimeänä jouluyönä Panaman kanavassa, jonka rannoilla on kuuma tropiikin yö kaikkine tuoksuineen ja ennen kaikkea viidakon runsaine äänineen. Jouluyö tropiikissa oli kokemus teini-ikäiselle Tuupovaaran pojalle, kun kapteeni ja perämiehet laskeutuivat komentosillalta alas meidän miehistön luokse ja skoolasimme gintonicit peräkannella.

– Kerran perämies tuli tohkeissaan alas miehistön skanssiin ja kertoi, että amerikkalaiset ovat laskeutuneet ensi kertaa kuuhun. Oli pimeä ilta Atlantilla ja kaukana taivaanrannalla siinsivät Azorien valot.

– Vaarallisia hetkiäkin oli. Keski-Amerikassa Guatemalassa lähdin muista myöhästyneenä kohti kaupunkia viidakkopolkua pitkin. Olin kävellä suoraan parimetrisen myrkkykäärmeen päälle. Onneksi siitäkin selvittiin. Muutenkin sisällisostien runtelemissa maissa ihmisen henki oli pelkän luodin arvoinen.

– Ensimmäinen työpäiväni jungmannina oli 16. kesäkuuta 1969, joten siitä laskien olen ollut työelämässä 51,5 vuotta. Toki välillä työn ohella opiskelinkin, kuten ylioppilaaksi omin päin yksityisoppilaana Joensuun Yhteiskoulusta.

Lastentarhanopettajan opinnot Joensuun korkeakoulussa jäivät kesken, kun hän siirtyi syksyllä 1973 opiskelemaan psykologiaa.

– Psykologia oli mielestäni liian teoreettista ja puoluepoliittiset riidat olivat kuumimmillaan 1970-luvulla. Erosin yliopiston psykologian opinnoista kovien julkisten riitojen myötä kevättalvella 1975. Riitoja käytiin julkisuudessa ja nuorena radikaalina arvostelin psykologian opettajia Karjalaisen sivuillakin. Siinä sivussa vastustin Ruunaan koskien rakentamista voimalaitokseksi ja arvostelin niitä haluavaa maaherra Esa Timosta.

Haaranen siirtyi Joensuun meijerille trukinkuljettajaksi ja pakkauskoneiden hoitajaksi päästen sen jälkeen Göteborgiin leipomoalalle. Myöhemminkin hän oli opiskeluvuosinaan maatalous- ja elintarvikeharjoitteluissa Ruotsin meijereillä.

– Hain tuolloin Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan. Olin vähällä myöhästyä pääsykokeista, sillä juuri silloin pidettiin Helsingissä suuri ETYK-peruskokous, johon osallistui kymmenittäin valtioiden päämiehiä. Kadut olivat suljettuina mustien autojen jonojen takia ja liikenne oli välillä hidasta. Pääsin yliopistoon ja valmistuin maisteriksi keväällä 1981.

Tiedekunnan vaatiman esiharjoittelun Haaranen teki Joensuun Noljakassa Eero Pesosen maatilalla.

– Eero Pesonen oli vuokrannut pellot sedältään Erkki I. Pesoselta, joka oli innokas ravimies ja tunnettu Joensuun kunnallispoliitikko. Erkki I. Pesosen maatilan päärakennukset olivat nykyisen Noljakan kirkon paikkeilla. Eero Pesonen kynti peltoja ja minä äestin perässä toisella traktorilla.

Opiskelun ohessa Haaranen työskenteli Lauttasaaressa talonmiehenä sekä kotiapulaisena näkövammaisen papin Ari Suutarlan perheessä.

– Suutarlalla oli Suomen ensimmäisiä sokean opaskoiria, joista ensimmäisestä hän kirjoitti kirjan ”Betty ja minä”. Arin kanssa teimme yhdessä polkupyöräretkiä tandemilla – minä istuin edessä, ohjasin ja kuvailin Arille maisemia ja hän polki takana.

Monitaitoinen Haaranen istutti Joensuun yliopistovuosinaan suuren osan Tarja Cronbergin metsistä Teerisaaressa. Välillä hän jakoi sanomalehtiä, siivosi, tyhjensi varastotyöläisenä käsivoimin siemensipulirekkoja ja myi jopa puhelmitse mainoksia.

Haarasen ollessa Taalainmaalla kesätöissä, oli yhtiön toimitusjohtajana ruotsalainen meijeriagronomi Gösta Brantestam, josta tuli myöhemmin jättimäisen konsernin Alfa-Laval Mejeri Norden Ab:n myyntijohtaja Lundiin.

– Konsernistrategiassa jokaisen Skandinavian maan vientitoimintaa johtaa ”alkuasukas”. Brantestam kutsui minut Helsingissä lounaalle ja sain tämän työhönottohaastattelun perusteella sain kutsun toimitusjohtaja Rune Olssonin haastatteluun.

Haaranen valmistui Helsingin yliopistosta huhtikuun lopussa 1981 ja aloitti heti vapun jälkeen Alfa-Lavalin Suomen vientipäällikkönä. Kaksi vuotta myöhemmin hän siirtyi Valiolle, jossa ura urkeni muun muassa paikallisjohtajaksi Libyan El Beidaan ja Pohjois-Kaukasian Labinskiin.

Haaranen ehti El Beidassa opettaa kahtena päivänä viikossa myös Omar al Moukhtarin yliopistossa elintarvikekemiaa, -teknologiaa ja -mikrobiologiaa.

Labinsk on Venäjän puolella, mutta kuuluu levottomaan Kaukasiaan alueeseen, jossa sijaitsevat Tshetshenia ja Dagestan, ja jossa juuri nytkin Armenia ja Azerbaidzan sotivat Vuoristo-Karabahin omistuksesta.

– Kärjistetysti Mustanmeren, Venäjän, Kaspianmeren, Iranin ja Turkin välissä sijaitsevan vaikeakulkuisen vuoriston jokaisessa laaksossa on eri uskonto ja eri kansa, jotka ovat taistelleet keskenään jo vuosituhansien ajan.

Neuvostoliitossa Kaukasian alue oli suljettua sotilasaluetta, jonne ulkomaalaiset eivät päässeet kuin erikoisluvalla.

– Neuvostoliiton hajotessa Kaukasia räjähti keskinäisiin sotiin paljon monimutkaisemmin kuin entinen Jugoslavia. Aistin jo 1980-luvun lopussa tuon räjähdysvalmiin painekattilan.

Kun Suomi liittyi EU:n jäseneksi, Haaranen toimi Valion vientipäällikkönä avaamassa uutta vientiä EU-maihin.



– Kerran minut lähetettiin useiksi viikoiksi Kiinan pohjoisen vuoriston Sisä-Mongoliaan pitämään luentokurssia Kiinan eri kaupungeista tulleille meijeriammattilaisille. Luennoin pari päivää juustonvalmistuksesta, sitten lastenruokien valmistuksesta ja kävimme näin läpi koko nykyaikaisen maidonjalostuksen alueen.

– Tuo kaupunki on nimeltään Hohhot, jossa myös Mannerheim oleskeli aikoinaan, kun hän ratsasti läpi Aasian Turkemistanista Pekingiin. Mannerheim kertoo Hohhotista muistelmissaan ”Ratsain halki Aasian”

Eläköityään Haaranen aikoo opiskella lisää vieraita kieliä.

– Libyassa tulin arabialla toimeen basaareissa. Venäjällä asuessani opin puhumaan venäjää aika hyvinkin. Kun näisä maissa länsimainen pomo opettelee kieltä, kaikki ovet aukeavat. Olin monta kertaa vieraana perinteisissä aidoissa arabialaisissa häissä, joihin turisti ei pääse koskaan.

Paljon nähneenä Haaranen sanoo tärkeimmän kehitysavun olevan tyttöjen koulutus. Toinen hyvä kehitysavun muoto on Naisten Pankki, joka antaa omien pikkuyritysten perustamiseen tarkoitettuja pieniä kehityslainoja naisille.

– Vaimoni eno adoptoi Laosissa kaksi pientä orpoa kaksostyttöä. Me perustimme muutaman suomalais-ranskalaisen perheen kanssa oman rahaston, joka vastaa heidän elämisestään ja koulutuksestaan. Lahjoitetuista rahoista ei mene senttiäkään keräysorganisaatiolle.

– Etsin sieluani, mutta sitä en voinut nähdä. Etsin jumalaani, mutta hän vältti minua. Etsin lähimmäistäni – ja löysin kaikki kolme.

Vuosituhannen vaihteessa Lasse Haaranen palasi Joensuuhun lähes 30 vuoden poissaolon jälkeen, ensin ely-keskukseen kansainvälistymispäälliköksi, sitten lähes kuudeksi vuodeksi Pyhäselän kunnanjohtajaksi. Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n toimitusjohtajana hän ehti olla lähes 14 vuotta.

– Vieläkin aina joku väittää virheellisesti minun tuhonneen Pyhäselän itsenäisyyden. Tavoittelin vahvaa kuntataloutta enkä koskaan ottanut kantaa, pitäisikö kunnan liittyä Joensuuhun. Kunnanvaltuusto ja -hallitus saivat itse päättää parhaasta vaihtoehdosta. Jere Penttilä seuraajanani saattoi sitten demokraattisen päätöksen maaliin.

Haaranen muistuttaa myös, että on väärin vertailla Pyhäselän nykytilannetta ja vuotta 2008, kun oikeana vertailuna pitäisi olla vuoden 2020 tilanne joko osana Joensuuta tai itsenäisenä.

– Kuntien talous ei ole ainakaan parempaan suuntaan menossa.

Yrityskiinteistöjen aikaa Haaranen pitää työuransa parhaana.

– Tarkoituksena oli vauhdittaa Joensuun elinvoimapalapelin kokoamista, mihin kuntaomisteinen yhtiö tarjoaa loistavat työkalut. Poliitikot soivat työrauhan, henkilökemia toimi ja suuren konsernin taloudellinen, kirjanpidollinen ja juridinen tuki mahdollisti ketterän toiminnan.

Haaranen on aina uskonut tiimityöhön, mikä juontuu jo hänen Ruotsin-vuosistaan.

– Kun ruotsalainen sitouttava ja keskustelva johtamistyyli yhdistetään suomalaiseen määrätietoiseen johtamiseen, syntyy maailman paras johtamismalli, hän lupaa.

Korjattu 2.10. klo 12.24: Lasse Haaranen muisteli nuoruudessaan työskennelleensä Eero Pesosen vuokrapelloilla, jotka sijaitsivat hänen mukaansa nykyisten Sinkkolan kotieläintilan, Karjalaisen ja Citymarketin alueella. Kyseiset pellot olivat kuitenkin tuolloin Kähkösen suvun omistuksessa ennen alueiden myymistä Joensuun kaupungille. Pesosen pellot olivat lähempänä Pilkkoa.