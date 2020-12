Kuunnellaanpa vaikka Puhelinlangat laulaa -toivekonserttia perjantai-iltaisin. Yksikään soittaja ei sanoa olevansa niin likainen, että pitää päästä pesulle.

Silti yksi jos toinen on just pannut saunan lämpiämään tai käynyt just saunassa, onpa joku vastannut puhelimeen saunan lauteillakin. Jokaisesta perjantaisaunan ääreltä soittavasta kuulee, miten isoista asioista on puhe. Kaikkein tärkein on mökkisauna, mökin savusaunasta tietysti puhumattakaan.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Jos tuollainen ei olisi kulttuuriperintöä, niin mikä ihme sitten!

Suomalainen on syntynytkin saunassa, ja pitkälti se on totta yhä, henkisesti. Välillä rakennettiin sauna pienimpäänkin yksiöön, nyt taloyhtiöiden saunat ovat saaneet uudestaan suosion. Yleiset saunat meinasivat kuolla sukupuuttoon, nyt ne ovat uudella aallonharjallaSaunakulttuuri elää ja jatkuu. Tämänkin päivän punaposkiset pirpanat tietävät, miltä mehulasillinen tai pieni limpsapullo maistuu saunan jälkeen. En ihmettelisi, jos saunakahveistakin tulisi uudestaan saunaillan kohokohta – saunakaljan jälkeen sentään luultavimmin.

Saunakulttuurikin muuttuu ajan mukana.

Helinä Salotien Saunatontun sihukivi on yksi lapsuuden rakkaista kirjoista, ja sen näkee kuluneista kansista ja pehmenneistä lehdistä. ”Musta kiuasluukku oli ammollaan ja huokui lämpöä lauteille, missä saunatonttu Löylynkäinen makasi hikoille”, satu alkaa.

Saunatontun muutto klinkkerilattiaiseen uuteen saunaan, vaikkakin puukiukaiseen, oli vaikea. Moni muukin saunatonttu on huomannut viihtyvänsä paremmin mökkisaunassa. Saunatontutkin ovat elävää perinnettä, eivät riihitonttujen tapaan pelkkiä taruolentoja.

Saunatontun lisäksi lauteiden alla on ennen ollut enemmänkin elämää. Koska haikaroita on ollut Suomessa vähän ja lauteenalusia paljon, vauvoja on ollut kätevämpi saada sieltä kuin haikaran nokasta.

Pikkuinen isänikin on kuokan kanssa mennyt hakemaan maalattiaisen kotisaunansa lauteen alta pikkuveljeä. Kesken urakan viisivuotiaaseen päähän on kuitenkin pälkähtänyt, että mitenhän voimat riittävät vauvan hoitoon. Homma jäi siltä erää kesken, ja kesken se olikin peräti seuraavat 35 vuotta.

Äveriäässä tukholmalaisessa esikaupunkitalossa pääsin teinityttönä saunomaan lapsenlikkakesänäni. Kellarin puolikylmässä sähkösaunassa, jonka kiukaan läpi valahti löylyvesi suoraan lattialle, saunominen jäi lyhyelle, vaikka sauna lämmitettiin varta vasten minua varten.

Kiivetessäni yläkertaan suihkuun kuulin isäntäväen tuumaavan (vähän alentuvasti): ”Se kun ei ole tällaiseen saunaan tottunut.” Olin samaa mieltä.