”Tässä tulikin jo talon toinen emäntä käteltyä”, aloittaa toimittaja sisäänajon haastatteluun.

Vastaus on sekä nopea että selkeä.

– Ei ole talon toinen emäntä. On minun äitini.

Kajaanintien varressa sijaitseva Puukarin Pysäkki on pian 30-vuotias. Hirsirakennuksen pystytystyöt alkoivat vuonna 1990. Anni Korhonen siirtyi vetovastuuseen yrityksestä vuonna 2012.

Sellainen Anni Korhonen on. Ihminen, jonka ajatuksia ei tarvitse käydä arvailemaan.

Nyt hänellä on lapaluidensa välissä ikävä tunne. Sinne kerääntyy yrittäjän stressi, ja syyllinen on kehno lumitilanne. Pari päivää sitten Korhonen on joutunut lähettämään joukon saksalaisia ja englantilaisia hiihtoturisteja Kajaanintietä ylöspäin kohti Sotkamoa ja Vuokattia.

– Tilanne on meille tosi kamala nyt. Emme vieläkään tiedä, onko hiihtovaelluksia peruttava ja minkä verran.

Keväällä alkava remontti tuo muutoksia päärakennukseen. Tupaa laajennetaan ulkoterassin suuntaan.

Sen verran Puukarin suunnasta on kuulunut hyviä uutisia, että oudosta talvesta huolimatta Korhosella on syytä tyytyväisyyteen.

Vuodenvaihteessa brittilehti The Guardian julkaisi artikkelin, jossa lehti listasi eettisiä matkailukohteita vuodelle 2020. Artikkelissa viitattiin Äksyt Ämmät Oy:n Majatalosta majataloon -verkostoon, jonka osa Puukarin Pysäkki on.

Guardian-vinkin takana ovat ehkä englantilaiset matkanjärjestäjät, Korhonen ei ole asiasta aivan varma. Sitäkään hän ei uskalla ennustaa, poikiiko maininta jotain.

– Tässä ajassa ei voi koskaan tietää, mikä poikii mitäkin. Kaikki on avointa, ja koko maailma on tavallaan käsissä. Se on hienoa.

Jaana Pieviläinen on yrityksen kokoaikainen työntekijä. Haastattelupäivänä keittiössä syntyi pullaa.

Huh, ei ikinä. Näin nuori Anni Ovaskainen ajatteli, kun mieleen tuli, että jonkun viidestä sisaruksesta pitäisi jonakin päivänä jatkaa työtä vanhempien rakentamassa majatalossa.

Yritys aloitti toimintansa vuonna 1991, aluksi sivutoimisesti maanviljelyn ja karjanhoidon ohella. Asiakaspohja oli 1980-luvulta, jolloin 4H-yhdistyksen lomalapset viettivät kesiään Ovaskaisten tilalla. 6-vuotias Anni opasti helsinkiläislapsia maatalon toimiin. Niiltä vuosilta on perua asenne maanläheistä ja ekologista elämäntapaa kohtaan. Kuka tahansa nyt osaa paloitella hirven, tyttö ajatteli.

Parikymppisenä tuli kova halu tehdä uraa, johtaa ihmisiä. Korhonen hakeutui ravintola-alan töihin muualle ja yleni esimiestehtäviin.

– Ajattelin, että nyt tehdään tulosta, ihmisyydestä viis. Se arvomaailma läsähti sitten aika lujaa päin, ei minusta siihen ollutkaan.

Anni Korhosen vanhemmat ovat toistaiseksi päivittäisenä apuna. Anita Ovaskainen (ulkona) hoitaa muun muassa kompostia.

Tuli uupuminen ja uuden suunnan etsiminen. Helsingistä löytyi mielenkiintoinen työ.

Kolme vuotta myöhemmin 29-vuotiaana hän seisoi Tervasaaressa sijaitsevan a la carte -ravintolan takahuoneessa ja tunsi olevansa väärässä paikassa. Kypsyi ajatus paluusta kotiseudulle, varsinkin, kun alaa nähnyt ammattilainen haistoi muutoksen. Sen, että luomuraaka-aineisiin satsaava, perinteitä kunnioittava ruoka ja ekologinen elämäntapa voisi joskus olla trendi.

Paluun jälkeiset kaksi kuukautta kuluivat lampolassa. Syntyi uusia karitsoita ja siinä sivussa mieli sai käydä läpi stressaavia vuosia.

– Lampaat eheyttivät minut, vaikken sitä silloin tajunnutkaan.

Löytyi puoliso, ja Anni Ovaskaisesta tuli Korhonen. Yritystoiminnan ohessa elämässä alkoi olla vipinää, kun perheen nyt 10-, 9- ja 7-vuotiaat lapset syntyivät. Sukupolvenvaihdos Puukarissa tehtiin vuonna 2012.

Lapsuuden kotitilallaan kolmen kilometrin päässä Puukarin Pysäkistä asuva Anni Korhonen viihtyy valtimolaisena. Kuntaliitoskin saa puhtaat paperit: - Olin sen puolesta. Parempi on olla osa isompaa kokonaisuutta.

Viime vuosi oli yritykselle erittäin hyvä. Se oli myös erittäin raskas, sillä se oli Anni Korhosen ensimmäinen yrittäjävuosi avioeron jälkeen.

Asia oli pitkään pohdittu ja puntaroitu, kuten erot usein ovat. Silti se vei aivan uuteen tilanteeseen. Vastuu yrityksestä tipahti kokonaan omille hartioille.

Korhonen asuu lapsineen synnyinkodissaan kolmen kilometrin päässä, vanhemmat asuttavat majatalon viereistä hirsitaloa. Anita-äiti käy hämmentämässä kompostia, pesemässä pyykkiä ja palvelemassa asiakkaita. Isä-Heikki tekee käytännössä talonmiehen työt.

Menneen ja nykyisen yrittäjäpolven kanssakäyminen ei ole mutkatonta. Äiti ja tytär ottavat välillä tulisesti yhteen. Silti Korhosen on tunnustettava, että hän ei pärjäisi ilman vanhempiensa apua.

– Esimerkiksi isän traktoritöistä olen täysin riippuvainen, ja se vaivaa.

Yrityksen liiketoimintaa pitäisi kasvattaa, jotta Korhonen voisi teettää enemmän työtä ulkopuolisella. Etsi rikas mies, heitti paikallisen kehittämisyhtiön yritysneuvoja.

Heitto oli hyväntahtoinen vitsi, mutta se sai Korhosen pohtimaan itsellisen naisen mahdollisuuksia elää ja yrittää pohjoiskarjalaisella maaseudulla ilman kumppania. Onko ainoa mahdollisuus löytää sopiva eli lujasti työtä tekevä puoliso?

– Välillä tuntuu, että en ole uskottava yrittäjä ja matkailualan toimija, koska olen nainen. Kun mukana on mies, ajatellaan, että homma on jotenkin enemmän hanskassa.

– Maailma on sentään oikeasti muuttunut. On erilaisia tapoja, miten ja minkälaisissa suhteissa ihmiset voivat tätä elämää elää.

Tosiasia on sekin, ettei kahdentuhannen ihmisen Valtimolla ole ylitarjontaa puolisoehdokkaista.

Yksi ystävistä on sitä mieltä, että Korhosen viimeinen oljenkorsi on MTV:n Maajussille morsian -deittiohjelma. Siitä Korhonen ei ole innostunut, enemmänkin liiketoiminnan kasvattamisesta.

Muutostöiden on tarkoitus alkaa jo tänä keväänä. Majatalon rinteeseen tehdään lisää majoitustiloja kahdenkymmenen jo olemassa olevan petipaikan lisäksi, keittiö remontoidaan ja tupaa laajennetaan.

Tavallisena arkipäivänä yrittäjä hoitaa sähköpostia, on tekemisissä asiakkaiden kanssa, häärää keittiössä ja huolehtii, että kolmella lapsella on kaikki hyvin.

Parikymppinen Anni ei olisi osannut viheltää peliä poikki ajoissa. Nykyinen osaa.

– Eilen tilasin kymmeneltä hieroja-ajan, ja olin sen jälkeen aivan tööt. Tämä pakka ei pysy kasassa, jollen minä ole kunnossa.

Tunteitaan Korhonen purkaa soittamalla kannelta. Mateli Kuivalatar tuntuu sielun sukulaiselta. Tekstit eivät ole mitään kevyttä tavaraa. Runonlaulaja valutti niihin kuolemaa ja rakkautta, nuoren naisen raastavaa miehen kaipuuta.

– Kerran yksi kuulija tuli kysymään, miten sinä Anni noin surullisia soitat. Iloinen ihminen. Sanoin, että soitan ja laulan toista osaa itsestäni.

Keittiöstä huikataan, että pihaan on punnertanut latukone. Kunta ei kuulemma ole ylläpitänyt Puukarin kupeessa sijaitsevaa syrjäistä latua kahteen vuoteen.

– Nurmeksesta taitavat olla lumet lopussa, kun tulevat tänne, Korhonen virnuilee.

Vaikka lapaluiden välissä kiristelisi, on Anni Korhonen onnellinen. Sen hän uskaltaa myöntää.

– Juha Vuorista mukaillen. Elämässä ei ole mitään muuta tärkeää kuin olla sikaonnellinen. Siihen pyritään.

Alueiden erot ovat matkailumarkkinoiden valttikortti

Anni Korhonen osallistui alkuvuodesta ruoka-alan Grüne Woche -messuille Berliinissä. Suomi kiinnostaa todella paljon juuri nyt, hän vetää yhteen matkan antia. Muut Pohjoismaat kirivät rinnalla kovina kilpailijoina ja yrittäjien on keksittävä tavat erottua.

Pohjois-Karjalassa ollaan oikeilla urilla, kun haetaan maakunnan keulahahmoksi heimopäällikköä, Korhonen vakuuttaa.

– Meidän heimomme ja kulttuurimme, on se, mistä pitää ammentaa. Tasapäistäminen ei kannata, koska erot ovat olemassa.

Kestävän matkailun trendi sataa maaseutuyrittäjien laariin. Ihmiset haluavat elää arvojensa mukaisesti myös matkoillaan, eivät vain arjessaan.

Pääosa Puukarin Pysäkin asiakkaista tulee Saksasta, ja heille ekologinen majatalomatkailu on tuttua pitkältä ajalta. Suomalaisille se, käyttääkö majoituspaikka luomua tai ekosähköä, ei ole ollut ostopäätöksen avain.

– Saksalaisille meidän ei tarvitse selittää valintojamme. Monelta suomalaiselta sen sijaan olen yrittäjän urani aikana kuullut vähättelevän kommentin, että ”onpa luomua, höh, höh”.

Suomeen hän peräänkuuluttaa kulttuuria, jossa matkapäätös tehdään laadukkaan ruoan perusteella.

– Meidän ruokakulttuurimme on niin rikas, että sillä voi ylpeillä millä areenalla vain.