Kolumni: Voi Eino kun tietäisit, minkä Eevasi kanssa teit

Nuapurista kuulu se polokan tahti ja jalakani pohjii kutkutti. Ievan äiti se tyttöösä vahti, mut Ieva se muorii jutkutti.

Niinhän se alkaa, Eino Kettusen Ievan polkka. Kappale, joka saattaa olla maapallon levinnein pohjoiskarjalainen tai ainakin osittain pohjoiskarjalainen kappale. Hämmästyttävä juttu. And the 12 points go to – Juuka!

Pohjois-Karjala on musiikkimaakunta, jonka kansainvälisiin saavutuksiin kuuluvat Tuomas Holopaisen ja Nightwishin sinfonisen metallin visiot ja Eläkeläisten Keski-Euroopassa säännöllisesti kauppaama humppahurlumhei. Värttinä ponnisti Rääkkylän Rasivaarasta pitkälle ja keikkaili aktiivivuosinaan eri mantereilla.

Kurja Karjalamme soittelee mielikuvien tasolla Suomen suruja. Moni on saanut vuosien varrella lohtua Ismo Alangon eri kokoonpanoissaan luomasta musiikista tai Jaakko Tepon tai Esa Pakarisen elämäntaistelun raskautta miedontavista kupleteista, jotka toki savolaisillakin on oikeus kokea omikseen. Syntyihän Teppo Iisalmen Peltosalmella, vaikka teki osan urastaan liperiläisenä. Pakarisen asemapaikaksi valikoitui Rääkkylän ja Joensuun vuosien jälkeen Varkaus.

Kun mietitään globaalia musiikkimaailmaa ja siinä mahdollista pärjäämistä, niin enpä usko, että kupletööri Eino Kettunen on se nimi, jolle olisi kukaan osannut vuosituhannen vaihteessa kansainvälistä tunnettuutta povata.

Ievan polkan internet-suosio alkoi Loituma-kansanmusiikkiyhtyeen YouTubeen ladatusta videosta, jonka musiikin päälle ympättiin pätkä japanilaista animevideota. Vetävä polkantahti tai vastaava rytke ja tekstin tarttuva hokema riittää synnyttämään kansainvälisen musiikki-ilmiön, mietitäänpä Macarenaa, Dragostea Din Teitä tai Gangnam Stylea.

Eino Kettusen (1894–1964) muistoa vaalitaan syntymäkunta Juuassa, jossa on patsas, pidetään Ellinpäiviä ja valitaan vuoden Juuan Elliä.

Kettunen sekä sävelsi että sanoitti. Hänen tunnetuimmat laulunsa ovat yhteistyötä: Joensuun Elli on Jorma Ikävalkon sävellys, Pöllö kanatarhassa Esa Pakarisen ja Hurmalan häät Harry Bergströmin. Sellanen ol' Viipuri oli alkujaan saksalainen iskusävelmä, johon Kettusen tekemän käännöksen sanoittaja Sauvo "Saukki" Puhtila viilasi tunnettuun muotoonsa.

Ievan polkka on merkitty traditionaaliksi sävellykseksi. Melodia tunnetaan kansanmusiikkipiireissä myös Savitaipaleen polkkana ja on levinnyt kansantanssina Venäjälläkin.

Jos Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa, maakunnan kansanmusiikkipiireissä ja Juuan kunnassa oltaisiin nohevia, Ievan polkan edelleen jatkuvan nettisuosion ympärille voisi rakentaa ties minkälaista yhteistä kampanjaa. Se, että internetissä leviävät Ievan polkka -meemit, joiden tahdissa heilutellaan purjoa tai valkoinen kissa nyökyttelee päätään, ei tietysti välttämättä ole se, mihin Pohjois-Karjala haluaa tulla yhdistetyksi.

Karjalanpiirakan syönti feresissä Kolin laella tanhuten, todennäköisesti mennään edelleen tämäntyyppisillä ideoilla, kun maakuntaa koronanjälkeisen maailman matkailijoille tykö tehdään.