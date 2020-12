Kolumni: Tanskalainen maajussi, Hannu Lintu, maajussi, Lintu...

Vaan minkäs teet, kun pitää pysytellä enimmäkseen yksikseen ja välttää kaikkia mahdollisia kontakteja.

Siihen ei ole oikein mitään muuta korvauskeinoa, kun tuo olohuoneen nurkassa nököttävä vehje.

Televisio aukeaa ensimmäisten aamutoimien ohella ja pysyy yleensä auki iltaan asti.

Oikeastaan mitään ohjelmaa ei seuraa intensiivisesti eikä alusta loppuun, vaan riittää, kun telkkari on auki ja ääni kuuluu.

Muutamia vähiä poikkeuksia tuohon on, kuten Hercule Poirot. Jaksot tulee aina talletettua ja ne katsoo sitten joskus kunnolla, ohjelmatyyppi kun on sellainen, että intensiivinen saa olla, jos meinaa pysyä juonen käänteissä mukana.

Mutta muutoin toosa on vain auki. Kanava vaihtuu sen mukaan, miltä niistä on tulossa jonkinlaista dokumenttia. Ja silloin mahdollisuuksia on vain kolme, Ylen kanavat.

Kaupallisia kanavia kun on nykyisin niin mahdottoman paljon, ja ne lähettävät ohjelmaa likimain kahdesti vuorokaudessa kellon ympäri, on Ylenkin pakko täyttää koko ohjelma-aika yötä lukuun ottamatta.

Ja siinähän ei auta mikään muu kuin... uusinta uusinnan perään.

Tanskalaisen maajussin touhut ovat tulleet tutuiksi, samoin norjalaisen Kekseliään nikkarin. Niiden samoja jaksoja näkee vuoroin Teemalla ja TV2:ssa. Peltsi Peltola retkeilee samoissa maisemissa monta kertaa viikossa, Jens pelkää erämaaseikkailuillaan päivä toisensa jälkeen karhuja.

Keskiviikkoillasta perjantai-iltaan näytetään usein jonkin sarjan kolme jaksoa – jotka uusitaan peräkkäin heti lauantaina.

Radion sinfoniaorkesteria johtaa koko ajan Hannu Lintu, jonka on täytynyt tulla tutuksi aivan kaikille niille, jotka vähänkin Ylen tv-kanavia seuraavat.

Alcantaran perhe on vieraillut olohuoneessa vuosia, samoin Isä Matteo ja viime aikoina myös Pieni talo preerialla.

Loppujen lopuksi noissa uusinnoissa ei ole mitään vikaa, se on lähinnä huvittavaa. Arki sujuu päivästä ja vuodenajasta toiseen samoissa merkeissä.

Sairaalaankin pääsee joko Holby Cityn tai Casualtyn kautta tuon tuosta.

Voisikohan Sydämen asialla -sarjan ihan kaikki jaksot näyttää vielä ainakin kerran?

No ei nyt sentään, joku raja kaikella.

Muistuupa mieleen vuosien takaa, kun eräs kollega päivitteli erästä luonto-ohjelmaa, jota myös uusittiin tuon tuosta.

Hän oli saanut tarpeekseen siitä, kun töllöstä tulee kaiken aikaa Mitäs me mangustit -sarjan jaksoja.

Oikeastaan tässä alkaa olla mangusteja jo ikävä, joten voitaisiinko ne kaivaa naftaliinista esiin tuomaan hieman vaihtelua Avaraan luontoon?