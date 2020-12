Kolumni: Koronan varjossa tehtiin historiallisia uudistuksia

Ensimmäinen on joulun alla hyväksytty oppivelvollisuusiän korottaminen 18 ikävuoteen ja oppivelvollisuuden laajentuminen toiselle asteelle. Uudistus koskee ensimmäisenä nyt peruskoulun 9. luokkaa käyviä.

Ensi syksynä jokaisella heistä on oltava toisen asteen opiskelupaikka. Siitä on vastuu nuorella itsellään ja hänen huoltajillaan mutta myös oppilaitoksilla ja viime kädessä nuoren asuinkunnalla. Valinnanvaraa koulutuspaikoissa on runsaasti, ja muutakin kuin vain lukio tai ”amis”.

Riemua perheissä ja tuskaa valtion rahakirstua vahtivissa herättää se, että oppivelvollisilla opiskelumateriaalit ovat maksuttomia. Esimerkiksi lukioissa on hankittu itse kannettavat tietokoneet ja kirjat, ja rahaa on mennyt helposti tuhat euroa tai ylikin vuodessa.

Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat ovat myös maksaneet itse opiskeluvälineensä, vaikkapa kokin veitset tai parturinsakset ja harjoituspäät. Jatkossa laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville oppimateriaalit ovat maksuttomia 20 ikävuoteen saakka.

Uudistus haastaa peruskoulun ja toisen asteen oppilaitokset huolehtimaan nuorista entistä paremmin. Valtaosa nuorista tietää, mihin haluaa peruskoulun jälkeen, mutta osa ei tiedä tai vaihtaa jatkuvasti mieltään, ja heitä on opastettava entistäkin paremmin.

Se onkin uudistuksen keskeisin ja haastavin osa. Yhtäkään nuorta ei voi enää jättää oman onnensa nojaan peruskoulun päättötodistus kourassaan vaan heistä on huolehdittava nuoruuden myrskyisinä vuosina kohti aikuisuutta ilman, että toisen asteen opinnot esimerkiksi keskeytyvät. Jos nuoren saa viihtymään koulussa 18-vuotiaaksi – täysi-ikäiseksi – ei tutkinnon suorittaminen liene sen jälkeen enää ylivoimaista.

Toisesta historiallisesta uudistuksessa vääntö eduskunnassa on vasta alkamassa. Se on sote-uudistus, joka koronan varjossa ja koronan kuormittaman vastuuministerin Krista Kiurun (sd.) johdolla jätettiin alkuperäisessä aikataulussa eduskuntaan.

Kiuru tietää, että uudistuksen käsittely ottaa oman aikansa eduskunnassa. En kuitenkaan ihmettelisi, jos uudistus pyrittäisiin nuijimaan valmiiksi jo ennen kuntavaaleja. Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on keskustalainen puheenjohtaja, joka varmasti näkee maakuntien perustamisen myös kuntavaalivalttina omalle puolueelleen. Sitä paitsi kuntavaalitulos voi ravisuttaa hallitusta, ja siihen sote-uudistuksella ei enää ole varaa.

Pohjois-Karjalassa ja muissa maakunnissa, joissa sote-palvelut, pelastustoimi ja jopa ympäristöhuolto on jo integroitu yhteen, uudistus on elintärkeä. Vaikka rahoitusmallia on isojen ja vauraiden kaupunkiseutujen painostuksesta vesitetty alkuperäisestä, takaa se kuitenkin rahoituksen palveluille, joihin köyhien maakuntien väestöltään vanhenevien kuntien rahat, omat ja valtion, eivät nykyisellään tahdo riittää.