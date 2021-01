Pelastuslaitos: Nyt on käveltävä varovasti – jalankulkuväylät ovat liukkaita

Päivystävän palomestarin Sami Meriläisen mukaan liukkaus aiheutti onnettomuuksia nimenomaan jalankulkijoille. Ajokeli teillä on ollut parempi, ja eikä ojaanajoja ole juuri tapahtunut.

– Pelastuslaitos toivoo maakunnan asukkaiden noudattavan varovaisuutta ulkona liikkumisessa. Jalankulkuväylät eivät näytä liukkailta, mutta kun lämpötila on nollan tuntumassa ja märkä lumi on tampaantunut kovaksi, keli on liukas, Meriläinen muistuttaa.

Pelastuslaitos tiedotti sunnuntaina myös väylien hoidosta huolehtiville urakoitsijoille liukkaudentorjunnan tarpeellisuudesta.