Joensuun kaupunki laajentaa yleisen maskisuosituksen 12 vuotta täyttäneisiin – kouluissa tavoitteena välttää etäopetus

Aiemman suosituksen ikäraja oli 15 vuotta.

– Yleinen maskisuositus koskee edelleen kaikkia kaupungin julkisia tiloja, Joensuun alueella järjestettäviä tapahtumia niin sisä- kuin ulkotiloissa, joukkoliikennettä, sisäliikuntapaikkoja, orkesterin, kansalaisopiston ja konservatorion toimintaa, kirjastoja sekä nuorisotiloja ja nuorisotoimen järjestämää toimintaa. Kansalaisopiston ja konservatorion lasten harrastustoiminnassa suositellaan 12 vuotta täyttäneille maskeja niissä toiminnoissa, joissa sitä voidaan käyttää, tiedotteessa kerrotaan.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Peruskouluissa maskit kustantaa kaupunki. Muissa toiminnoissa maskien hankkimisesta vastaa käyttäjä tai huoltaja. Siun sote jakaa kasvomaskeja vähävaraisille.

Kaupunki otti kasvomaskit käyttöön peruskouluissa ja koulukuljetuksessa aiemmin tällä viikolla. Kasvomaskeja käyttävät kaikki koulukuljetuksessa olevat oppilaat, kaikki yläkoululaiset, kaikki 6. luokan oppilaat sekä myös yhdysluokissa 5. luokan oppilaat.

Pienryhmissä maskien käyttöä arvioidaan tapauskohtaisesti, kaupunki toteaa.

Myös koko kaupungin peruskoulujen henkilöstö on siirtynyt käyttämään maskeja.

– Terveysviranomaiset suosittavat, ja kaupungin velvollisuus on tehdä päätöksiä. Kasvomaskien käyttöä olemme konsultoineet paikallisilta terveysviranomaisilta ennen päätöksen tekoa, Joensuun kaupungin koulutusjohtaja Olli Kauppinen kertoo.

Terveydellisistä syistä oppilas voidaan vapauttaa maskin käytöstä. Todistusta terveydellisistä syistä ei vaadita. Lupa pyydetään luokanopettajalta tai ryhmänohjaajalta.

– Olemme saaneet muutamia yhteydenottoja, joissa on kritisoitu maskien käyttöä yleensä sekä THL:n suositusta tiukempaa linjaa, mikä on aivan ymmärrettävää. Tärkein tavoitteeni on kaikilla mahdollisilla käytössäni olevilla keinoilla välttää etäopetukseen siirtyminen ja maskien käyttö on yksi näistä keinoista, Kauppinen korostaa.