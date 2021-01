Tero Mäntylästä Outokummun Energian uusi toimitusjohtaja

Outokummun Energia Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu 41-vuotias Tero Mäntylä. Hämeenlinnassa asuva Mäntylä on koulutukseltaan insinööri (amk), ja hän on työskennellyt pääosan työurastaan Fortum Oyj:ssä. Mäntylä on työskennellyt Fortumilla useita vuosia Puolassa. Viimeksi hän on toiminut Keski-Uusimaan tuotantojohtajana Fortumilla.