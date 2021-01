Koronavirukselle on voinut altistua Joensuussa viime aikoina kuntosalilla, keskussairaalassa, hampurilaisravintolassa ja hotellissa - uusia tapauksia verraten vähän

Pohjois-Karjalassa on todettu kahden edellisen viikon aikana 36 koronavirustapausta, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronakartasta. Sitä edeltävän kahden viikon aikana tapauksia tuli tietoon 54 kappaletta, joten ilmaantuvuusluku on ollut laskussa.

Pohjois-Karjalassa koronatartuntojen ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohti kahdelta edelliseltä viikolta on tällä hetkellä 22. Se on noin kolmanneksen koko Suomen vastaavasta ilmaantuvuusluvusta, joka on 63.

Pohjois-Karjalan ilmaantuvuusluku on Suomen sairaanhoitopiireistä kuudenneksi pienin. Siun soten tilannekuvatyöryhmän viime viikon arvion mukaan Pohjois-Karjalassa on menossa koronavirusepidemian kiihtymisvaihe.

THL:n kuntakohtaiseen karttaan edellisen viikon aikana lisätyistä koronatartunnoista kahdeksan on kirjattu Joensuuhun, seitsemän Ilomantsiin ja kolme Kontiolahteen.

Muissa Pohjois-Karjalan kunnissa uusia tartuntoja ei ole edellisen viikon aikana ilmennyt. Rääkkylän, Polvijärven ja Heinäveden luvuista ei ole tietoa, koska niissä on koko epidemian aikana todettu alle viisi koronatartuntaa.

Siun sote ylläpitää verkkosivuillaan listausta koronaviruksen altistumispaikoista Pohjois-Karjalassa. Listalla olevissa paikoissa on kyseiseen aikaan ollut koronavirustartunnan saanut henkilö, joka on voinut altistaa eli siirtää tartunnan muille samaan aikaan paikalla oleville henkilöille.

Listalle päivitetään vain sellaiset julkiset paikat, joissa mahdollisesti altistuneita ei voida jäljittää henkilökohtaisesti.

Alla Siun soten listaamat paikat, joissa on voinut altistua koronavirukselle edellisen 10 päivän aikana:

Ilomantsi

ma 11.1. klo 16–17.15 Ilomantsin uimahalli

Joensuu

to 14.1. klo 11–12 keskussairaalan henkilöstöravintola Pohjantikka

to 14.1. klo 19–22 Easyfit-kuntosali

ke 13.1. klo 19–22 Easyfit-kuntosali

ma 11.1. klo 18–20 Easyfit-kuntosali

su 10.1. Hesburger, Siihtalan ABC, tarkat kellonajat eivät tiedossa, illalla

la–su 9.–10.1. Sokos hotel Vaakuna, yleiset tilat, kellonajat eivät tiedossa