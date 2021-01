Siun soten ohjeet hoivakodissa vierailevalle: Ilmoita vierailusta ennakkoon ja tule vain terveenä

Siun soten alueen hoivakodeissa on kiinnitetty erityistä huomiota ikäihmisten turvallisuuteen koronapandemian ajan, kuntayhtymä kertoo tiedotteessaan.

– Tämän vuoksi myös hoivakotien vierailuja varten on laadittu erityisiä ohjeita.

Siun sote on aloittanut koronavirusrokotukset maakunnan ikäihmisten asumispalveluyksiköissä. Valtaosa hoivakotien asukkaista ja henkilökunnasta saa ensimmäisen rokotteen lähiviikkojen aikana, tiedotteessa kerrotaan.

– Vallitsevan koronatilanteen vuoksi hoivakodeissa kuitenkin jatketaan korona-ajan vierailuohjeita edelleen toistaiseksi ja noudatetaan muutoinkin Siun soten alueella voimassa olevia suosituksia.

Vierailut ovat monelle hoivakodin asukkaalle ja heidän läheisilleen erittäin tärkeitä. Siun soten mukaan vierailut ovat paikoin jopa lisääntyneet koronapandemian myötä.

Esimerkiksi Nurmeksessa Kyrölän hoivakodissa käy päivittäin muutamia vierailijoita. Vierailut onnistuvat korona-aikanakin, kunhan jokainen huolehtii tarkasti vierailuohjeista, Siun sote toteaa.

– Hoivakotiin saa tulla vain terveenä. Vierailusta tulee ilmoittaa osastolle etukäteen, koska vain kaksi vierailijaa voi olla kerrallaan paikalla. Joskus vierailijat ovat joutuneet odottamaan, kun vierailusta ei ole ilmoitettu ennakkoon. Koko vierailun aikana on noudatettava tarkasti hygieniaohjeita. Sekä hoitohenkilökunta että vierailijat käyttävät sisätiloissa aina maskeja. Myös turvavälit tulee muistaa pitää koko vierailun ajan, palveluesimies Anne Nurmikanta muistuttaa.

Kyrölän hoivakodissa vierailuohjeita on noudatettu Siun soten mukaan pääosin hyvin. Joitakin mahdollisia riskejä on kuitenkin huomattu.

– Välillä on tilanteita, että vierailusta ei ole ilmoitettu etukäteen ja asukkaan huoneeseen mennään suoraan ilman, että asiasta ilmoitetaan henkilökunnalle. Toinen riski on siinä, että maskit otetaan pois asukkaan huoneessa ja unohdetaan turvavälit. Tällöin riski tartunnalle on olemassa. Myös syömisten ja juomisten vienti huoneeseen voi aiheuttaa tartuntariskiä, Nurmikanta kertoo.

Koska vierailuja yksikössä on jouduttu rajoittamaan, on Kyrölässä etsitty uusia tapaamistapoja.

– Syksyn aikana vierailuja toteutettiin ulkoillen ja terasseja hyödyntäen. Puheluja soitettiin terassilta, jolloin henkilöt näkivät toisensa ikkunan läpi. Myös videopuheluiden kautta järjestettiin tapaamisia. Osaston puhelimiin on asennettu Whatsapp, jolla videopuheluita on voinut soittaa. Jokunen asukas on ostanut myös oman puhelimen mahdollistaakseen rauhalliset puheluhetket, koska osastojen puhelimet ovat ahkerassa käytössä.

Hoivakodin toiminnan kannalta olisi hyvä, jos asiakkaiden aamutoimiin annettaisiin rauha.

– Monet asukkaat käyvät aamupäivällä saunomassa. Puhelut ja vierailut toivotaan kello 11 jälkeen, ellei kyseessä ole esimerkiksi kriittinen tilanne tai saattohoito. Etukäteisilmoitus osastolle on tärkeä muistaa aina.

Kyrölän hoivakoti on Siun soten alueen suurin ikäihmisten asumispalveluyksikkö. Kyrölässä on 92 asukasta.

Hoivakotien vierailuohjeet:

Vierailuista sovitaan etukäteen puhelimitse yksikön kanssa. Puhelimessa vierailijalta varmistetaan, ettei hänellä ole hengitystieinfektion oireita.

Suositellaan vierailuja enintään kahden hengen ryhmissä.

Vierailijat otetaan vastaan yksikön/osaston ovella ja saatetaan pois yksiköstä.

Vierailija ei turhaan liiku/oleskele yhteisissä tiloissa.

Vierailijoita muistutetaan suojaetäisyyden säilyttämisestä ja yskimishygienian toteuttamisesta.

Vierailijoiden huolellinen käsien pesu ja/tai desinfektio varmistetaan yksikköön/osastolle saavuttaessa ja sieltä poistuttaessa.

Siun soten yksikössä suositellaan suu-nenäsuojaa vierailijoille.