Pohjois-Karjalan koronaepidemian tilanne ennallaan - suositus- ja rajoitustoimenpiteet pidetään voimassa

Alueen tartuntamäärät ja niiden ilmaantuvuus sekä positiivisten näytteiden osuus kaikista koronatesteistä täyttävät edelleen kiihtymisvaiheen kriteerit. Siksi suositus- ja rajoitustoimenpiteet pidetään voimassa toistaiseksi.

Riski uusien, tarttuvampien virusmuunnosten leviämiselle on otettava koko maassa huomioon. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL on päivittänyt tämän takia sekä valtakunnallista maskisuositustaan että suosituksia turvaväleistä. Maskien käyttöä suositellaan yli 12-vuotiaille, ja suositeltu turvaväli on kaksi metriä.

Aluehallintovirasto on jatkanut yli 20 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltoa 22.2. saakka. Pohjois-Karjalassa suositellaan lisäksi kaikkien muidenkin tilaisuuksien rajaamista korkeintaan 20 henkeen turvaväleistä ja hygieniaohjeista huolehtien.

Viikolla 2 Pohjois-Karjalassa todettiin yhteensä 27 uutta koronavirustartuntaa. Reilu 40 prosenttia tartunnoista oli saatu lähipiiristä. Laajempiin altistumisiin johtaneiden tartuntojen määrä on kuitenkin ollut jälleen kasvussa lomakauden jälkeen.