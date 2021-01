Useita laajoja joukkoaltistumisia koronavirukselle paljastui Joensuussa ja Ilomantsissa - useita satoja karanteeniin

Siun sote tiedotti lauantaina, että Joensuussa ja Ilomantsissa on ilmennyt useita joukkoaltistumisia koronavirukselle.

Näiden seurauksena useita satoja ihmisiä tullaan asettamaan karanteeniin altistumisen vuoksi.

Joensuussa Yhteiskoulun lukiossa on varmistunut tällä viikolla kaksi koronavirustartuntaa. Toinen niistä varmistui torstai-iltana ja Siun sote tiedotti siitä jo aiemmin. Toinen tapauksista varmistui myöhään perjantai-iltana. Yhteiskoulussa altistuneiden kartoitus ja yhteydenotot on aloitettu. Koska altistuneita on arviolta useampia satoja, jatkuu heidän tavoittamisensa huomiseen sunnuntaihin saakka.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Siun soten mukaan osalle altistuneista voi riittää karanteeniin sijaan normaali oireseuranta, jos kasvomaskia on käytetty asianmukaisesti kaikissa tilanteissa, eikä lähikontaktia tartunnan saaneeseen ole ollut.

Rantakylässä Jukolan päiväkodissa yksi päiväkotiryhmä ja henkilökuntaa tullaan asettamaan karanteeniin. Koronavirustartunta varmistui lauantaiaamuna. Jäljitystyö on aloitettu ja tulee jatkumaan todennäköisesti sunnuntaihin saakka.

Siun sote tiedotti eilen myös altistumisesta Pataluodon päiväkodissa. Tästä päiväkodista asetettiin karanteeniin yksi päiväkotiryhmä ja henkilökuntaa.

Ilomantsin peruskoulussa on eilen todettu yksi koronavirustartunta. Tämä tartunta johtaa yhden koululuokan karanteeniin. Siun sote uskoo, että kaikki tässä altistuneet tavoitetaan lauantaina aikana. Tartunta liittyy Ilomantsin aiempaan tartuntaketjuun. Ketju on muuten ollut jo rahoittumassa.

Koulut ja päiväkodit tiedottavat asiasta myös Wilma- ja Daisy-viesteillä.

Kouluissa todetut tartunnat muistuttavat kasvomaskin käytön merkityksestä, Siun soten tiedotteessa todetaan.

- Asianmukaisella maskin käytöllä voi pienentää tartunnan saamisen ja levittämisen riskiä, vaikka oleskeltaisiin samoissa luokkatiloissa tai koulukyydeissä. Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille yli 12-vuotiaille.

Lapsilla ja nuorilla koronaviruksen aiheuttamat taudin oireet voivat olla hyvin lieviä. Koulu- ja päiväkoti- ja harrastuskontaktien vuoksi tartunnoista seuraa kuitenkin usein hyvin laajoja altistumisia.

Siun sote painottaa testauksen tärkeyttä. Siun soten alueella testiin pääsee nopeasti, ja tuloksen saa 1-2 vuorokaudessa.

Siun soten alueella on tällä hetkellä koronavirukselle altistumisen vuoksi parisataa henkeä karanteenissa. Määrä tulee kasvamaan merkittävästi nyt todettujen tapausten myötä.