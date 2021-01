Tohmajärven taposta epäilty joensuulainen mies vangittiin - poliisi pyytää ottamaan yhteyttä, mikäli olet saanut haltuusi uhrista teon jälkeen otettuja kuvia

Poliisille tuli varhain lauantaiaamuna hätäkeskuksen kautta tieto, että Tohmajärvellä sijaitsevassa yksityisasunnossa on tapahtunut väkivallanteko. Paikalle menneet poliisipartiot löysivät tapahtumapaikalta hieman yli 30-vuotiaan paikkakuntalaisen miehen kuolleena. Asunnosta otettiin kiinni neljä henkilöä.

Ennen rikoksen tapahtumista asunnossa oli vietetty iltaa alkoholia nauttien. Rikoksessa oli käytetty teräasetta, ja poliisi selvittää teon motiivia parhaillaan.

Poliisin tiedossa on, että asunnossa on otettu kuvia uhrista teon jälkeen ja niitä on lähetetty sosiaalisessa mediassa eteenpäin. Poliisi pyytää ottamaan yhteyttä osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. , mikäli joku on saanut haltuunsa näitä kuvia ja mikäli poliisi ei ole ollut aiemmin tähän henkilöön yhteydessä. Poliisi vetoaa lisäksi, että näitä kuvia ei missään nimessä tule jakaa eteenpäin.