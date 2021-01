Sanomalehti Karjalainen tavoittaa viikossa enemmän ihmisiä kuin Pohjois-Karjalassa on asukkaita - digitilauksissa roimaa kasvua

Sanomalehti Karjalainen tavoittaa viikossa enemmän ihmisiä kuin Pohjois-Karjalassa on asukkaita. Asia ilmenee Kansallisen mediatutkimuksen (KMT) tuoreista luvuista.

Karjalainen tavoittaa viikoittain 170 000 eri ihmistä. Pohjois-Karjalassa asuu noin 160 000 ihmistä, joten Karjalainen tavoittaa viikossa enemmän eri ihmisiä kuin sen varsinaisella levikkialueella on ylipäätään asukkaita.

Kokonaistavoittavuusluku on keskimääräisen painetun numeron lukijamäärä lisättynä keskimääräisen viikon aikana lehden eri digitaalisia versioita lukeneiden nettomäärällä. Eli yksi vastaaja voi olla mukana luvussa vain kerran.

Karjalaisen tavoittamista ihmisistä pelkkää painettua Karjalaista lukee 40 000 henkilöä, painettua ja digiä 32 000 henkilöä ja pelkkiä digisisältöjä yli puolet eli 98 000 henkilöä.

Digi only -tilausten eli pelkkien digitilausten määrä kasvoi viime vuonna 47,5 prosenttia, ja niitä on nyt yli 4 200 kappaletta. Karjalaisen kestotilaajille tarjolla olevalla Kaiku-arkistolla on puolestaan yli 2 000 tilaajaa.

Kokonaistavoittavuudella mitattuna Karjalainen on koko Suomen 11:nneksi suurin 7-päiväinen sanomalehti.

Vähintään kerran viikossa painettua lehteä tai Karjalaisen verkkopalveluita lukee 200 000 eri ihmistä. Sekä siinä luvussa että kokonaistavoittavuudessa on kasvua edellisen vuoden lukemiin verrattuna.

- Koronaepidemia seurauksineen on lisännyt kiinnostusta luotettavaan tietoon, mikä näkyy ilahduttavasti myös Karjalaisen tavoittavuuden paranemisena edellisvuodesta, toteaa Karjalaisen päätoimittaja Pasi Koivumaa.

Karjalaisen painettua numeroa lukee keskimäärin 72 000 ihmistä. Painettua Karjalaista tai näköislehteä lukee päivittäin keskimäärin eri 83 000 ihmistä.

Sanomalehtien lukeminen on Suomessa erittäin korkealla tasolla. KMT:n viime vuoden lukujen perusteella 95 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista lukee jotakin tai monia sanomalehtiä. Lukeminen painottuu verkkolehtien lukemiseen.

Huomionarvoista on, että myös nuoret 15–24-vuotiaat lukevat runsaasti sanomalehtiä. KMT:n mukaan heistä 92 prosenttia lukee sanomalehtien juttuja. Korkeimmillaan sanomalehtien lukeminen on 45–54-vuotiaiden joukossa. Heistä 97 prosenttia lukee sanomalehtiä.

