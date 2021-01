Koronarajoitukset pidetään ennallaan Pohjois-Karjalassa - Tilanne on suhteellisen vakaa, vaikka uusia tartuntoja todetaan päivittäin

Nykyisillä suosituksilla ja rajoituksilla maakunnan epidemiatilanne on pysynyt suhteellisen vakaana. Vaikka uusia tartuntoja todetaan edelleen päivittäin, on niille altistuneet henkilöt pystytty jäljittämään nopeasti ja tartuntaketjut katkaistua tehokkaasti. Maakunnassa on kuitenkin todettu myös ensimmäiset, aiempaa selvästi herkemmin leviävän muuntoviruksen aiheuttamat tartunnat.

Viikolla 3 Siun soten toiminta-alueella uusia tartuntoja todettiin 32, kun edellisviikolla tartuntoja varmistui 27. Tartuntojen alkuperä pystyttiin selvittämään noin 80 prosentissa viime viikon tapauksista. Koronavirusnäytteitä otettiin yhteensä 1940.

Kuluvalla viikolla torstaiaamuun mennessä uusia tartuntoja on varmistunut 17 ja karanteenissa koronaviruksella altistumisen takia on noin kaksisataa henkilöä.

Viimeisen kahden viikon aikana uusista tartunnoista noin 44 prosenttia on todettu alle 30-vuotiailla, ja maakunnassa on ollut useampia kouluissa tapahtuneita altistumisia. Virusmuunnosten leviämisen riski on tärkeää huomioida myös vapaa-ajalla.

- Eri harrastusryhmien sekoittumista ja esimerkiksi pelireissuja toiselle paikkakunnalle kannattaisi välttää. Matkustamis- ja kokoontumissuositukset koskevat kaikkia, muistuttaa tilannekuvatyöryhmän puheenjohtajana toimiva Sirpa Kaipiainen tiedotteessa.

- Myös tartuntojen jäljittäminen vaikeutuu ja viivästyy alueiden välisen liikkumisen myötä. Tartuntojen jäljitystyö on kilpailua aikaa vastaan.