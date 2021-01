Kolumni: Kuumaa, tunteellista ja politisoitunutta puhetta elpymisrahastosta – Vihriälä: Jankuttamisen sijaan voisi keskittyä rahaston rahojen hyvään käyttöön

Keskustelu EU:n elpymisrahastosta on käynyt kierroksilla kuluneen viikon. Kuten aikaan sopii, keskustelu on ollut kuumaa, tunteellista ja politisoitunutta. Onpa siitä yritetty tehdä kuntavaaliteemaakin.

Keskustelua kiihdytti se, että hallitus lähetti torstaina eduskunnan käsiteltäväksi esityksen Suomen jäsenmaksuista EU:n tulevan budjettikauden ajalle sekä maksuosuudesta kaavailtuun elvytyspakettiin.

Taustalla oli myös uutisointi siitä, että Suomen elvytysrahastosta saamat avustukset tippuvat alkuperäisestä 3,2 miljardista eurosta 2,7:ään ennakoitua paremman talouskehityksen takia.

Edelleen taloustieteilijä Juha Tervala antoi valtiovarainvaliokunnalle lausunnon, jossa hän arvioi, että vaikka elpymispaketti onnistuisi, se voi heikentää Suomen taloutta. Tähän oli monen helppo tarttua ja toistaa sitä politiikan näyttämöillä.

Tervala tosin myös totesi, että tämä pitää nähdä hintana EU-jäsenyyden hyvistä puolista. Hänen mukaansa EU:n sisämarkkinat hyödyttävät Suomea taloudellisesti joka vuosi enemmän kuin elpymispaketti meille maksaa. (HS, 25.1.)

Tämä puoli puolestaan monilta poliitikoilta ihan hieman unohtui kertoa Tervalan sanomisista.

Asioita on joskus hyvä suhteuttaa. Minkä verran Suomi maksaa EU-jäsenyydestä tulevan budjettikauden eli seitsemän vuoden aikana?

Yhteensä 16,7 miljardia euroa. Onko se paljon vai vähän?

Suomen väkiluku on noin 5,518 miljoonaa. 16,7 miljardia jaettuna seitsemällä ja edelleen jaettuna väkiluvulla on yhtä kuin 43,2 euroa. Sen verran me jokainen suomalainen maksamme EU-jäsenyydestä per vuosi.

Samaa luokkaa on kuntosalin kuukausimaksu, puoli tankillista bensaa tai vaikka kampaajalla käynti.

Elpymisrahastoon Suomi laittaa arviolta noin 6,6 miljardia ja saa takaisinpäin 2,7 miljardia. Maksaminen ajoittuu vuosille 2028–2058 – siis 30 vuodelle. 6,7 miinus 2,7 jaettuna 30:llä tekee noin 133 miljoonaa euroa vuodessa. Se taas on 23,6 euroa per suomalainen per vuosi. Onko se paljon vai vähän?

Siitä, että EU on tuonut Suomelle vakautta ja talouskasvua, ja Suomi nivoutui jäsenyydellään lopullisesti osaksi länttä.

Suomi on nettomaksaja, koska Suomen talous on ollut parasta a-ryhmää.

Nettosaajien kansantalous ei ole Suomen tasolla. Pitäisikö meidän havitella sellaista asemaa?

Joukko talousasiantuntijoita julkaisi tammikuussa tutkimuksen, jossa lytätään koko rahasto ja siihen osallistuminen. (Karjalainen, 20.1.)

Osallistuminen elpymispakettiin nähdään siinä tienä tulonsiirtounioniin, mikä puolestaan johtaa Euroopan liittovaltioon.

Kriittistä keskustelua tarvitaankin. On syytä pohtia perusteellisesti, mikä EU:n kehityspolku on. Olemmeko menossa kohti liittovaltiota? Mitä Suomi haluaa?

Mainittuun tutkimukseen on muuten kantanut kortensa kekoon joensuulaislähtöinen valtiotieteen tohtori Tuomas Malinen.

Malinen on nakertanut paitsi omaa myös tutkimuksen uskottavuutta twitterissä muun muassa haistattelemalla Helsingin Sanomien toimittajalle Paavo Rautiolle.

Malinen keskittyy twitterissä myös kitisemään, ettei hallitus kuuntele talousasiantuntijoita. Tämä lienee tulkittavissa niin, että talousasiantuntija on yhtä kuin Malinen ja Malisen mieliset.

Koronakriisin puhjettua keväällä 2020 valtioneuvosto asetti selvitystyöryhmän arvioimaan koronakriisin taloudellisia vaikutuksia.

Selvitystyöryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin VTT, työelämäprofessori Vesa Vihriälä, jonka ohella ryhmään kuuluivat professori ja Nobel-voittaja Bengt Holmström, VTT Sixten Korkman ja professori Roope Uusitalo.

Tämä nelikko ei ilmeisesti täytä Malisen kriteerejä talousasiantuntijoista.

Elpymisrahaston avustukset on määrä jakaa etupainotteisesti.

Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakuntaa ovatkin jo koonneet yhteisen esityksen EU-elpymisrahoituksen käytöstä. (Karjalainen, 26.1.)

Alueen maakuntaliitot arvioivat, että elvytyspaketti polkaisee toteutuessaan liikkeelle 7 miljardin euron investoinnit Itä- ja Pohjois-Suomessa.

Pohjois-Karjalasta esityksessä ovat mukana muun muassa GTK:n mineraali- ja kiertotalous -hankkeet Outokummussa ja fotoniikan Photonics Center -hanke Joensuussa.

Maakunnasta on mukana myös kymmenen uuden sukupolven vihreän teollisuuden yritysinvestointihanketta.

Elvytyspaketti on hyväksyttävä kansallisissa parlamenteissa, ja tämä kierros kestää vielä helmikuun.

Jos paketti toteutuu, Suomi muiden mukana toimittaa suunnitelmansa huhtikuussa EU:n komissiolle. Avustusten jako alkaa syksyllä 2021.

On helppoa vetää mutkat suoriksi ja neppailla herkullisilla yksityiskohdilla.

Vaikeampaa on esittää uskottava, Euroopan laajuinen vaihtoehto, kuinka jättimäisestä koronan aiheuttamasta talousahdingosta selvitään ja tullaan ulos. Se on monisyinen, monimutkainen ja visainen ongelma.

Kuten Vesa Vihriälä blogissaan (25.1.) toteaa, EU-jäsenyys tuo Suomelle paljon etuja, eikä Suomen pidä pyrkiä elpymispaketista pois. Vihriälän mukaan ollako vai eikö olla mukana -jankuttamisen sijasta pitäisikin jo keskittyä siihen, miten rahaston varoja käytetään järkevästi niin muualla kuin kotimaassakin.

Maailma ei ole täydellinen, eikä ole EU eikä elpymisrahastokaan. Se on kuitenkin parempi kuin tuuleen huutelu.

Valistunein veikkaus Suomenkin edusta tässä hankalassa ajassa.