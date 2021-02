Onhan se huomattu: elämä on muuttunut koronan myötä. Mutta kuinka paljon?

Kävin viikolla läpi tietokoneen syövereitä, ja löysin sieltä vuonna 2016 kynttilänpäivän alla aloittamani kolumnin raakileen. Sinne se oli aikoinaan unohtunut, sillä ei kynttilänpäivä ole merkkitapahtumien saati uutisaiheiden kärkipäässä.

Kalenterissa se on pysynyt, jos joku vanhan ajan allakoita ja seinäkalentereita katselee. Moni ei. Kirkossakin se muistetaan.

Viisi vuotta sitten emme olisi ikimaailmassa voineet kuvitella aikaa, jossa kukin kääriytyy omaan koloonsa ja kokoontumisista, koronasynnistä, on tullut todellinen kuolemansynnin alalaji.

Viisi vuotta sitten suunnittelin kynttilänpäivästä uusvanhaa juhlapäivää maallistuneeseen makuun. Tähän tapaan.

”Elämä on arkista ja tylsää. Työssäkäyvä elää yhtä pötköä maanantaista perjantaihin, viikonloppua odottaen. Eläkeläisillä saattaa olla kiirettä viikon ympäri, työttömällä pötkö ei katkea ollenkaan.

Siksi onkin hyvä, että elämässä on juhlia, ja jos niitä ei ole, tehdään.

Kauan eläköön nimipäiväperinne. Yhteisen juhlan aiheeksi käy toisenkin nimen päivä, ja mikä ettei kolmannenkin. Ihmetelkööt muunmaalaiset!

Äskettäin tuttava kysyi, juhlitaanko meillä kovinkin voimaperäisesti Tapanin päivää. Jos se ei sattuisi tapaninpäiväksi, voisi hyvin ollakin, että alkaisin koota sukumannia muistelemaan muinaista Tahvoa tai Stefanusta, joka on jättänyt nimensä syntyperäisille ja sukuun naiduille Tahvanaisille.”

Kynttiläinpäivän alla olin huomannut ensimmäistä kertaa arkailevan yrityksen kaupallistaa tuo allakan lehdille ja saarnastuoleihin unohtunut merkkipäivä.

Kynttilämainoksessa luki: Muista kynttilänpäivä.

Siis eikun juhlimaan!

Kynttilänpäivä on hassussa paikassa nykyihmisen mittapuulla: juuri tähän aikaan kynttilöitä aletaan panna pois, kun valo voittaa pimeyden.

Kristillisessä juhlaperinteessä joulun juhla-aika päättyy nyt, 40 päivää joulusta. Jeesus-lapsi tuotiin tänään ensimmäistä kertaa temppeliin, ja Simeon siunasi hänet. Samalla äiti-Maria pääsi saastaisuudestaan, joka oli kestänyt 40 päivää synnytyksestä.

Keskiaikana kynttilänpäivänä vihittiin kirkon kynttilät koko vuodeksi, katolisessa kirkossa nykyäänkin.

Suomessa kynttilänpäivä on perinteinen sään ennustaja. Talven selkä on jo taittunut ja päivä jatkunut tuntitolkulla. Kevättä kynttelistä ja kynttelin suoja on puutteen tuoja, ennustivat vanhan kansan meteorologit.

Tosin pitänevätkö vanhat merkit tässäkään paikkaansa, kun edes merkkipäivä ei pysy paikoillaan ja kun ilmastonmuutos.

Vuoteen 1772 asti kynttilänpäivää vietettiin 2.2., tasan 40 päivää joulupäivästä. Sittemmin juhla on seuraavana sunnuntaina, ellei se ole laskiaissunnuntai. Silloin kynttilänpäivä on jo edellisenä pyhänä.