Prismassa saattoi altistua koronavirukselle keskiviikkona - Pohjois-Karjalassa koko maan alhaisin ilmaantuvuusluku

Prismassa keskiviikkona 3.2. kello 12-12.30 liikkuneella henkilöllä on todettu koronavirustartunta.

Hän on voinut altistaa muita samaan aikaan tilassa olleita tartunnalle. Siun sote kehottaa paikalla samaan aikaan olleita tarkkailemaan oireitaan seuraavan kahden viikon ajan. Koronavirustestiin tulee hakeutua lievissäkin oireissa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Tämän jutun lopussa on Siun soten lista paikoista, joissa koronavirukselle on viime aikoina voinut altistua. Listalla on vain ne paikat, joissa samaan aikaan olleita ihmisiä ei ole voitu tavoittaa muilla keinoilla.

Pohjois-Karjalassa on edellisen 14 vuorokauden aikana todettu 30 tartuntaa. Näitä edeltävän 14 vuorokauden aikana tartuntoja oli lähes kaksinkertainen määrä, 56.

Ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä maakunnassa 18,3. Se on valtakunnallisesti tarkasteltuna varsin hyvä, sillä se on koko maan matalin. Koko maan ilmaantuvuusluku on 90,4.

Lähes yhtä hyvä tilanne Pohjois-Karjalan kanssa on Etelä-Karjalassa, missä ilmaantuvuusluku on 20,4. Myös Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla ilmaantuvuusluvut ovat vain hieman päälle 20.

Melko rauhallisesta tilanteesta huolimatta uusia yksittäisiä tartuntoja kirjataan Pohjois-Karjalassa jatkuvasti. Sunnuntaina THL:n tautirekisteriin kirjattiin kolme uutta tartuntaa, joista yksi Joensuuhun ja kaksi Kontiolahdelle.

Koronavirusrokotteita on annettu Pohjois-Karjalassa sunnuntaiaamuun mennessä 8 328 kappaletta. Näistä toisia annoksia on 1 901.

Joensuu

ke 3.2. klo 12-12.30 Prisma, Joensuu

su 31.1. klo 18.10 alk. Bussi 103 Jns–Hammaslahti

su 31.1. n. klo 17 Joensuun keskustan Citymarket

ti–ke 26.–27.1. klo 12.15–12.45 Lyseon koulun ruokala

la 23.1. klo 15–17.45 keskussairaalan yhteispäivystys

pe 22.1. klo 12-13 Ravintola Kerubi

Kitee

ke 27.1. klo 10–10.30 Neste Tolosenmäki

ke 27.1. klo 9–10 Karjalan yhdistelmäjarrut Oy