Outokummun Seutu saa uuden päätoimittajan - Hanna-Leena Kunttu aloittaa tehtävässä huhtikuun alussa

Outokummun Seudun uudeksi päätoimittajaksi on valittu Hanna-Leena Kunttu , 41. Hän aloittaa uudessa tehtävässään huhtikuun alussa.

Kunttu on aikaisemmin työskennellyt toimitustyössä esimerkiksi Kotiseutu-uutisissa, Karjalan Maassa ja Karjalan Heilissä. Päätoimittajan tehtävään hän siirtyy nykyisestä Kotiseutu-uutisten toimitussihteerin tehtävästään, jossa hän on toiminut viimeisen kymmenen vuoden ajan.

Uuden päätoimittajan mielestä on tärkeää, että jatkossakin kehitystyötä tehdään niin perinteisen paperilehden kuin uuden digitaalisen sisältötarjonnan osalta.

– Paikallislehti on yhteisönsä äänitorvi, ja sillä on suuri merkitys paikallisen identiteetin ylläpitäjänä. On mahtavaa päästä luotsaamaan Outokummun Seudusta aiempaa monikanavaisempaa paikallislehteä. Odotankin jo innolla sukellusta outokumpulaiseen ja polvijärveläiseen elämänmenoon, Kunttu kommentoi uutta tehtäväänsä.

Kunttu on suorittanut Tampereen yliopiston kautta parivuotisen viestinnän erikoiskoulutuksen, jossa pääpaino oli digitaalisen datan hyödyntämisessä viestinnässä, mediassa ja journalismissa. Työn ohella hän opiskelee valokuvaajan ammattitutkintoa.

Outokummun Seudun päätoimittajuutta haki tammikuussa olleen hakuajan aikana viisi alan ammattilaista.

Nykyinen päätoimittaja Esa Nevalainen siirtyy huhtikuun alussa Outokummun Seutua ja Lieksan Lehteä, Pielisjokiseutua, Parikkalan-Rautjärven Sanomia, Pogostan Sanomia sekä Ylä-Karjala-lehteä kustantavan Pohjois-Karjalan Paikallislehdet Oy:n toimitusjohtajaksi. Nevalainen on toiminut päätoimittajana ja oman toimen ohella yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 2013 lukien.

Outokummun Seutua kustantava Pohjois-Karjalan Paikallislehdet Oy kuuluu PunaMusta Media Oyj -konserniin, kuten sanomalehti Karjalainenkin.