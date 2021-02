Siun soten ruuhkautuneeseen koronarokotusten ajanvaraukseen tuli päivässä peräti 43 000 soittoa - yhdestä numerosta soitettiin keskimäärin 12 kertaa

Verkkosivujen ruuhkautumisen ja ajoittaisen kaatumisen lisäksi myös puhelinpalvelu ruuhkautui, eikä ihme: Siun sote kertoo saaneensa torstaina ajanvaraukseen yhteensä 42 584 puhelua. Siun soten mukaan puhelut tulivat yhteensä 3 382 numerosta. Perjantain Karjalaisessa puhuttiin virheellisesti 16 000 puhelusta.

Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen soittaja yritti päästä läpi ajanvaraukseen torstain aikana keskimäärin 12 kertaa.

Linjasta läpi pääseminen on osittain myös tuuria, joten luultavasti joku on päässyt läpi huomattavasti vähemmillä yrityksillä. Sinnikkäimmät ovat voineet yrittää huomattavasti useamman kerran.

Siun soten mukaan puhelinjärjestelmässä oli samaan aikaan muita teknisiä ongelmia, sillä puhelinajanvarauksen jonotusjärjestelmä rikkoutui aamupäivän aikana.

Keskimäärin Siun sote sai siis torstaina 88 puhelua minuutissa.

Ylen mukaan rokotusaikoja oli eilen jaossa 1 300 kappaletta.

Siun sote avaa uusia rokotusaikoja sitä mukaan, kun rokotteita on käytettävissä.

Ensi viikolla on tulossa varattavaksi lisää rokotusaikoja. Tämä edellyttää sitä, että Siun sote saa rokotteita ennakkotietojen mukaisesti.

- Rokotus on mittava urakka eivätkä läheskään kaikki nyt rokotusvuorossa olevat saa rokotetta ensimmäisinä päivinä tai viikkoina. Tärkeintä on, että rokotukset etenevät ja joka viikko meillä on Pohjois-Karjalassa aiempaa runsaasti enemmän rokotteella suojattuja ihmisiä, toteaa Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtaja Sirpa Kaipiainen.

