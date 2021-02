Räjähdysvaara: Tuli tuhoaa korjaamohallin Tuupovaarassa – hallissa on ollut kaasupulloja

Pelastuslaitos hälytettiin Konnunniementielle kello 9.30:n aikoihin. Halli sijaitsee Tuupovaaran ja Kiihtelysvaaran välimaastossa, pelastuslaitos kertoi Karjalaiselle.

Paikalla on ollut runsaasti pelastuslaitoksen yksiköitä.

– Hallissa on ollut kaasupulloja, jotka voivat aiheuttaa räjähdysvaaran. Pelastuslaitos on evakuoinut alueen noin kahdensadan metrin säteellä, ja liikenne Konnunniementiellä on katkaistu, pelastuslaitos tiedotti kello 11:n jälkeen.

Pelastuslaitos jatkaa hallin jäähdytystä miehittämättömillä vesitykeillä.

– Tilanne jatkuu tällaisena vähintään koko iltapäivän ajan.

Tulipalosta ei ole aiheutunut henkilövahinkoja.

Alla Konnunniementien sijainti:



Juttua ja otsikkoa päivitetty pelastuslaitoksen tiedoilla 14.2.2021 kello 10.28.

Juttua ja otsikkoa päivitetty pelastuslaitoksen tiedoilla 14.2.2021 kello 11.14.