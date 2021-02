Kolumni: Etätyön onnea – assistentin kanssa sylikkäin Teamsissa

Pitkän tauon jälkeen töihinpaluu voi aluksi tuntua siltä kuin laskeutuisi vieraalle maalle. Työelämässä on otettu koronan vauhdittama, jättimäinen digiharppaus tilanteesta, josta lähdin runsas vuosi sitten. Yhtäkkiä lähes kaikki tekevät sujuvasti etätöitä kotikonttoreiltaan käsin.

Työpaikalla on autiota. Paikan päällä on jokunen toimittaja, kuvaaja ja uutispäällikkö, ainakin tiskipöydän kahvikuppien perusteella. Toimituksen käytävien varrella huoneet ovat tyhjät, ja palaveritilaan on kasvanut pienen vuoren kokoinen lehtikasa. Kauempana vilahtaa maskikasvoinen toimittaja. Ainoastaan urheilutoimituksen ja radion siipi vaikuttaa muista poiketen samalta kuin aikaisemminkin.

Kun turvavälejä tulee noudattaa ja asiat hoitaa mieluummin Teamsin kautta, raivaan minäkin kotona työhuoneeni pöydän ja puhaltelen pölyt tietokoneeni päältä. Eräänä työpäivänä noin viikko töihinpaluuni jälkeen, en lähdekään aamulla työpaikkalle, vaan siirryn keittiöstä olohuoneen kautta työhuoneeseen. Työmatkaan menee aikaa alle minuutti. Luksusta.

Seuraava askel olisi siirtyä etätyötrendin mukaisesti lomakohteeseen viettämään etätyöpäivän jälkeistä laatuaikaa rentoutuen.

Aamu alkaa jännittävästi Teamsissa. Näyttöruudulla näkyy tutut toimituksen kasvot, joista osaa kehystää takana näkyvä koti. Palaveri etenee samaan tapaan kuin aikaisemminkin. Toiset ovat aina ensimmäisinä paikalla ja toiset viimeisinä. Jotkut ovat poissaolevia ja jotkut osallistuvat aktiivisesti kättä nostamalla.

Minulla on sylissäni pieni assistentti, joka purkaa kyniä penaalista, maistelee älypuhelinta ja nykii tietokoneen johtoa. Assistentti vilkuttaa välillä teamsiläisille ja matkii heidän puhetta – pljaa, pljaa, pljaa. Onneksi mikki on kiinni.

Aluksi tuntuu itsestänikin siltä, etten puhu samaa työkieltä muiden kanssa. Kenttätiimi, Neo, Planner, Teams, yes? Puhun enemmän vauvaa ja sen huomaan itsekin ensimmäisiä haastatteluja tehdessäni. Tapailen sanoja ja pää lyö välillä tyhjää.

Vauvavuosi on tehokkaasti tyhjentänyt pääkopan. On eletty hetkessä, syömisen ja nukkumisen rytmittäessä päivää. Päivä kerrallaan olen seurannut pienen ihmisen tunnetiloja ja kasvua. Iloinnut ja nauranut, hellinyt ja saanut takaisin paljon hellyyttä.

Koronarajoitusten vuoksi äitiys- ja vanhempainvapaani osoittautuivat toisenlaiseksi mitä suunnittelin. En käynyt perhekahviloissa, enkä juurikaan vauvaharrastuksissa alkusyksyn muskaria ja etämuskaria lukuun ottamatta. Toisia äitejä tapasin ja seurasin sosiaalisessa mediassa.

Aika on kulunut silti kuin siivillä. Vauva sai kasvaa taaperoksi kotona ilman ylimääräisiä menokiireitä oman perheen ympäröimänä. Ja nyt isän hoitovuorolla kesken työpäivän sylissä hellyyttä ja äidinmaitoa tankaten. Tämän muistan loppuelämäni, vaikkei kuopukseni sitä muistaisikaan. Kiitos etätyön ja Teamsin.