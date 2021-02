Kolumni: Pohjois-Karjala on Suomen luomumaakunta

Mikä on Suomen luomumaakunta? Pohjois-Karjalahan se: maakunnan peltopinta-alasta luomutuotannossa on isompi osa kuin missään muussa maakunnassa.

Entä missä Pohjois-Karjalan kunnassa luomutuotantoa on suhteessa eniten? Vastaus: Nurmeksessa, 40 prosenttia peltopinta-alasta. Nurmes sai hyvän luomupotkun kuntaliitoksen myötä, sillä Valtimolla osuus hipoi jo puolta.

Ylipäänsäkin Nurmes on nousemassa Pohjois-Karjalan tärkeimmäksi maatalouskunnaksi, olipa kyse luomusta, peltoviljelystä tai maidontuotannosta.

Kun Suomi liittyi EU:hun maatalouden pelätyn kuoliniskun väistämiseksi, suunniteltiin luomupainotusta. Erityisesti luomutuotteiden viennin uskottiin vetävän. Samat aatokset olivat myös Itävallalla, pientilavaltainen uusi jäsenvaltio sekin vuonna 1995.

Haave ei oikein toteutunut, mutta silti maataloudessa on tapahtunut koko ajan siirtymää kohti luomua väliaikaisia notkahduksia lukuun ottamatta. Vuonna 1995 Pohjois-Karjalassa oli 111 luomutilaa, viime vuonna 353.

EU:hun liittymisen aikoihin luomutuottajia nimiteltiin vielä ihme ituhipeiksi, eikä luonnonmukaisen ja biodynaamisen tuotannon välillä oikein saatu tolkkua. Nyt luomutilat ovat isoja ja luomuviljelijät kovia ammattilaisia.

Luomutuotanto ei ole jäähdyttelyä, vaan usein nuori yrittäjä lähtee liikkeelle juuri luomuun. Pohjoiskarjalaisen tavanomaista viljelyä harjoittavan maatilan keskipeltoala on 37,8 hehtaaria, luomutilan 64,09 hehtaaria – ei nyt tuplat, vaan ehkä pian.

Jotain luomun yleistymisestä ja maineesta kertonee sekin, että pitkästä sanahirviöstä luonnonmukainen tuotanto tuli tuossa tuokiossa lyhyt ja napakka luomu. Ihan kiva, että silloin vielä suomenneltiin sanoja, biohan se nyt olisi.

Jotta voi olla luomuviljelyä, täytyy olla myös luomusyömistä, ja niin onkin.

Luomutuotteiden myynti kasvoi viime vuonna lähes kymmenen prosenttia ja ylitti ensimmäistä kertaa 400 miljoonan euron rajan (Karjalainen, tänään).

Tuotanto ja kulutus kohtaavat siinäkin, että ostoskoreihin päätyi aiempaa enemmän erityisesti luomujauhoja ja -vihanneksia. Kaksi tuotetta on pystynyt brändäämään itsensä kaikkia muita paremmin: banaanit ja kananmunat.

Reilun kaupan banaanit ovat luomua, ja siinä kaksi positiivista asiaa yhtyy niin, että monet kuluttajat haluavat maksaa pientä lisähintaa.

Mutta kaikki nuo, jauhot, vihannekset, banaanit ja kananmunat, ovat jalostamattomia tuotteita. Suomalaisen luomutarjonnan suuri ongelma onkin, että jalostettuja luomuelintarvikkeita on vähän.

Ei ole kysyntää, ei ole tarjontaa. Ja päinvastoin: ei ole tarjontaa, ei ole kysyntääkään.

Luomuruoka on edelleen pieni marginaali, ja sellaisena se myös pysynee. Pienikin lisähinta on suurelle osalle perheistä ylittämätön kynnyskysymys. Mutta on paljon asiakkaita, joille on enemmän väliä kaikella muulla kuin hinnalla. Heitä kannattaa palvella.