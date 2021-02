– Latujen käyttö on tarkoitettu vain hiihtämiseen, ja siitä on sovittu maanomistajien kanssa. Pielisen Matkailuyrittäjät huoltavat reittejä, ja he ovat huolissaan latujen huonosta kunnosta. Yrittäjät menettävät asiakkaita ja tuloja luvattoman kelkkailun takia.

Reiteillä hiihtää runsaasti matkailijoita ja paikallisia, poliisi korostaa.

– Havaintoja luvattomista kelkkailijoista pyydetään numeroon 029 541 5320.