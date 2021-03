Pohjois-Karjalan koronaepidemiatilanne ennallaan – koronaturvallisuus on hiihtolomaviikolla erittäin tärkeää

Valtakunnallinen epidemiatilanne on erittäin huolestuttava, vaikka maakunnassa tilanne on pysynyt hallinnassa. Siksi työryhmä painottaa, että nyt on erityisen tärkeää pitää suosituksista kiinni ja välttää lähikontakteja toisten ihmisten kanssa.

– Hiihtoloma ja muuntovirukset ovat meille todellinen riski, jos ihmiset liikkuvat alueille, joilla tilanne on huonompi kuin meillä ja kohtaavat ihmisiä eri puolilta Suomea, toteaa työryhmän puheenjohtajana toimiva Sirpa Kaipiainen.

– Muuntovirukset leviävät Suomessa, ja valtakunnallinen tilanne on pahentunut hyvin nopeasti. Omassa maakunnassa on monipuolisia vaihtoehtoja viettää hiihtolomaa. Kaikkea matkustamista olisi syytä välttää ja minimoida kohtaamiset toisten ihmisten kanssa, painottaa Kaipiainen.

Itä-Suomen Aluehallintoviraston pyynnöstä työryhmä otti kantaa myös siihen, onko välttämätöntä sulkea perusopetuksen 7–9 luokkien opetustilat maakunnan kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla. Työryhmän arvion mukaan sulkeminen ei ole välttämätöntä, sillä alueella ei ole ollut kouluihin liittyviä tartuntaketjuja. Vaikka alueen kouluissa on ollut altistumistilanteita, ovat tartunnat ja altistuneet saatu nopeasti jäljitettyä ja tartuntaketjut katkaistua.