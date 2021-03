Kolumni: Aika paljon on kaikkea, mutta ei vielä tarpeeksi

Historiaa ovat myös Anttilan tuotekuvastot. Etenkin Anttilan alusvaatekuvat olivat aikoinaan pornolehtien kevytkorviketta miehille ja poikasillekin.

Toki tuotekuvastoilla oli myös perinteinen tarkoitus. Anttilahan teki postimyyntikauppaa jo 1950-luvulla. Tavarataloja perustettiin siksi, että asiakkaat saisivat haluamansa tavarat nopeammin ja kätevästi.

Nyt kauppa käy niin, että kivijalkaliikkeessä käydään tutustumassa tuotteisiin ja sitten ne tilataan verkkokaupasta. Kätevää, kun on ilmainen palautusoikeus, kiitellään, vaikka ilmaista ei ole mikään eikä missään. Tämäkin korttitalo kaatuu vielä mahdottomuuteensa, sanokaa minun sanoneen.

Moni muistaa vielä matkanjärjestäjien tuotekuvastot. Jokaisella piti olla omansa. Niitä oli pieniä ja suuria, keveitä ja kilon painoisia. Kuvasto esitteli kymmeniä matkakohteita ja satoja hotelleja. Niissä kerrottiin, mitä maksaa olut ja pitsa, paljonko on kello paikanpäällä Suomeen verrattuna, ja miten sanotaan kiitos.

Oli ne aikoja! Kyllä oli mukava matkustaa kuvastossa vaikka minne tarvitsematta välttämättä lähteä yhtään minnekään. Rahaakin säästyi, kun jätti lähtemättä. Paras matka on jokapäiväinen kotimatka.

Nyt kaikki samat matkatuotteet löytää verkosta, mutta ei se ole sama asia. Mielikuvitusmatka panee aivot töihin eri tavalla kuin virtuaalimatkailu.

Paperille painetut tuotekuvastot eivät ole kokonaan kadonneet, mikä on hyvä. Nimittäin tuotekuvastot tykkäävät, kun niitä selataan ja plärätään. Viimeiset pari viikkoa on mennyt rattoisasti ruotsalaisen tavarataloketjun Bilteman kuvastoa tutkiessa. Melkoinen järkäle: reilut 670 sivua täynnä tavaraa ja tarjouksia.

Pelkkää asiaa, eikä yhtään alusvaatekuvaa.

Ilta illan jälkeen olen sivu sivulta tutkinut, enkä vieläkään ole päässyt autonhoito-osastoa pitemmälle. Kuvasto on vaarallista iltalukemista. Painava möhkäle ja pehmeäkantisena hankala kuin mikä. Kun selällään lukee, on vaikea kääntää sivuja. Tämä ehkä selittää hidasta etenemistä. Vaarallinen se on siksi, että kun silmä lurpsahtaa unen puolelle, putoaa opus otsalle ja herättää. No, kovakantisena se olisi vielä vaarallisempi.

Vaikea on valita, mitä sitä oikein ottaisi. Mitä ilman ei ole tule toimeen? Mitä mies ei ole tiennyt ehdottomasti tarvitsevansa? Tässä vaiheessa olen menossa autonhoidon rasvoissa ja voiteluaineissa.

Silikonirasvaa pitää ainakin hankkia kumitiivisteiden voitelemiseen ja kyllästämiseen. Pyöränlaakerirasvaa on ehkä myös oltava, kun ei tiedä, milloin siitä tulee kapelo ja uupelo.

Tavoite on päästä näillä lumilla rakentamisen ja työkalujen osastolle: paljon erilaisia ruuveja, muttereita, nippeleitä ja nappeleita. Niitä ei ole koskaan tarpeeksi. Riittävä pahanpäivänvara pitää olla kotona.

Kesäksi täytyy hankkia myyräkarkotin ja hyönteishotelli.