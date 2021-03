Blogi: Talven kylmin päivä vasta maaliskuussa - Tohmajärvellä mitattiin keskiviikkoaamuna ennätykselliset -35,7 astetta

Kun tammi- ja helmikuussa mitattiin maakunnassa alimmillaan noin -34 asteen lukemia, tuskin kukaan aavisti, että kylmyyshuippu on vielä edessäpäin.

Jo tiistaiaamuna hätyyteltiin talven maakunnallista pakkasennätystä, kun Juuan Niemelässä mitattiin -34,2 astetta. Tohmajärvi ja Juuka pistivät vielä paremmaksi aikaisin keskiviikkoaamuna, kun Kemien lukemat olivat -35,7 ja Juuan -34,8 astetta. Näin kylmää ei Pohjois-Karjalassa ole ollut 10. maaliskuuta kertaakaan ainakaan yli 60 vuoteen.

Suomen säähistorian kylmin maaliskuu on vuodelta 1963, jolloin Tohmajärvellä kuun keskilämpötilaksi mitattiin -13,6 astetta. Maaliskuun aikana ei ollut 58 vuotta sitten yhtään plusmerkkistä päivää. Pakkanen paukkui ankarana lähes koko kuun ajan ja vielä 19. päivänä oli hieman tämänvuotista kylmempää, kun alimmaksi lukemaksi mitattiin -36,1 astetta.

Kylmiä maaliskuita on tilastoitu myös lähihistoriasta. Pääosin lämpimien 2000-luvun maaliskuiden välissä normaalia kylmempää oli 2005, 2006, 2018 ja vuonna 2013, joka on 2000-luvun kylmin maaliskuu Pohjois-Karjalassa. Maaliskuun keskilämpötila vajosi Tohmajärvellä kahdeksan vuotta sitten -10,5 asteeseen, kun normaali (1981-2010) on -4,2 astetta.

Kuukauden keskilämpötila on tänä vuonna 9. päivän jälkeen Joensuun lentoasemalla Liperissä -7,3, Tohmajärvellä -7,7 ja kylmimmällä sääasemalla Lieksan Lampelassa -8,8 astetta. Pari huippukylmää päivää laskevat vielä keskilämpötilaa, mutta loppukuussa saadaan nauttia normaalista tai jopa hieman normaalia leudommasta säästä, mikä nostaa keskilämpötilan lähelle pitkäaikaisia arvoja.

Ennen 9. ja 10. päivien pakkaspiikkiä alin pohjoiskarjalainen lämpötila maaliskuun 10. päivänä oli vuonna 1972 Juuan Niemelässä mitattu -32,4 astetta, ja -30:n alapuolella (-30,6) hytistiin myös Lieksassa vuonna 2013 sekä Tohmajärvellä (-30,5) vuosina 1963 ja 2013.

Tänä vuonna koetut jäätävät lukemat ovat siis todella harvinaisia maaliskuussa. Vielä harvinaisempaa on se, että talven alimmat lämpötilat mitataan vasta maaliskuussa. Talven pakkashuippu on yleensä jo tammi-helmikuun vaihteessa.

Maaliskuun alun lämpimät päivät toivat näkyviin kevään merkkejä.

Yli 40 astetta lämpimämpää vuonna 2014

Päivän maksimilämpötila oli tiistaina Tohmajärvellä -12,8 ja Juuassa niinkin alhainen kuin -15,9 astetta. Vaikka lämpötila nousi minimilukemista kummallakin sääasemalla noin 20 asteella, ei myöskään näin alhaisia maksimilämpötiloja ole kummallakaan paikkakunnalla ollut tarkastelemallani jaksolla 1959 - 2020.

Ilmatieteen laitoksen sääarkistosta ei ole saatavilla maakunnan minimi- ja maksimilämpötiloja tuota varhaisemmilta vuosilta.

Vuonna 2014 vietettiin hyvin leutoa maaliskuuta. Lumet kaikkosivat keskisen Pohjois-Karjalan aukeilta jo kuun puolivälissä.

Päivän maksimilämpötila oli Juuassa 10. maaliskuuta 7,5 plusastetta, joka on tarkkailujakson korkein lukema maakunnassa. Tämän vuotisen minimilämpötilan (-34,8) ja seitsemän vuoden takaisen maksimilämpötilan (7,5) erotus on siis huikeat 42,3 astetta.

Lämpimiä maaliskuun 10. päiviä on viimeisen 62 vuoden aikana ollut myös vuosina 1997 (maksimilämpötila 7,1), 2017 (5,4), 1961 (5,3) ja 2015 (5,0). Nämä lukemat on mitattu Tohmajärven Kemiessä.

Tasan 24 vuotta sitten vuonna 1997 oli siis poikkeuksellisen lämmintä Pohjois-Karjalassakin, mutta eteläisessä Suomessa oli 10. maaliskuuta jo kesän tuntua. Vantaan maksimiksi mitattiin 12,5, Mäntsälän 12,4 ja Porvoon 12,2 astetta.

Huhtilammilla lunta 117 senttiä vuonna 1981

Jos on tänä vuonna lunta hieman normaalia enemmän, ei vielä liikuta lähelläkään ennätyksellisiä nietoksia.

Lumisin maaliskuun 10. päivä koettiin vuonna 1981, jolloin maakunnassa oli lunta yleisesti yli metrin. Kiihtelysvaaran Huhtilammilla lunta oli 117, Outokummun Maljasalmella 108 ja Joensuun lentoasemalla 105 senttiä.

Lähes yhtä paksut nietokset olivat vuosina 1966, 1984 ja 2002. Silloinkin liikuttiin metrin lukemissa eri puolilla maakuntaa.

Tilastoja:

Kylmimmät maaliskuun 10. päivät (1959-2021):

Ilomantsi (kirkonkylä 1959-1999, Mekrijärvi 2000-2021):

2021: -33,9

2006: -27,6

2013: -26,4

1966: -25,0

1972: -24,4

Juuka Niemelä (1962-2021)

2021: -34,8

1972: -32,5

1983: -29,5

2005: -28,4

2006: -27,4

2013: -27,4

Lieksa (Pielisjärvi 1959-1970, Lampela 1971-2021):

2021: -33,3

2013: -30,6

2005: -27,3

1983: -27,1

1971: -26,4

1972: -26,4

Liperi, Joensuun lentoasema (1959-2021):

2021: -31,0

1963: -26,9

1971: -25,2

1972: -23,6

2006: -22,5

Tohmajärvi Kemie (1959-2021):

2021: -35,7

1963: -30,5

2013: -30,5

1983: -28,0

1972: -26,6