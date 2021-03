Vieraskolumni: Maaseudun arvo ymmärretty

Maaseudun ja maatalouden merkitys on noussut huomion kohteeksi. Kotimainen ruuantuotanto, kausityövoiman välttämättömyys, kotimaan matkailu, työn monipaikkaisuus ja muut maaseutuun liittyvät asiat ovat otsikoissa.

Maaseutu on välttynyt koronan aiheuttamilta haitoilta hyvin. Maatalous on toiminut lähes normaalisti, eivätkä viljelijät ole juuri tartuntoja saaneet.

Maatalouden alkutuotannon ja maaseutuyritysten väliaikaiset tuet varmistavat sen, että maaseudun yrittäjät eivät ole jääneet koronatuissa väliinputoajiksi. Kausityövoiman riittävyys marjatiloilla pystytään turvaamaan nyt viime vuotta paremmin.

Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämiseen suunnattu julkinen rahoitus oli vuonna 2020 noin 85 miljoonaa euroa. Vertailun vuoksi metsänomistajien vuotuiset kantorahatulot ovat noin kaksinkertaiset. Niistä merkittävä osa suuntautuu tosin maakunnan ulkopuolelle.

Maaseututoimijoiden tiivis ja mutkaton yhteistyö on osoittanut arvonsa näissä poikkeuksellisissa oloissa. Ely-keskuksen ja sen keskeisten kumppaneiden, kuten kuntien yhteistyöalueiden, Leader-yhdistysten, ProAgrian, elinkeinoyhtiöiden, MTK Pohjois-Karjalan, vuorovaikutus on toimivaa.

Tulokset ovat nähtävissä koronatilanteen hoitamisen lisäksi maaseutuyritysten kehittämisessä, luomutuotannon laajuudessa ja Leader-toiminnan aktiivisuudessa.

Maaseuturahaston yritysrahoitusta kuluneella ohjelmakaudella on saanut lähes 550 hanketta, yhteensä noin 29 miljoonaa euroa. Tämä on ely-keskusalueista eniten. Luomutuotannon osuus 27 prosenttia peltopinta-alasta on maan suurin.

Maatilojen määrä maakunnassamme on vähentynyt EU-jäsenyyden aikana vajaaseen puoleen eli noin 2 000 tilaan. Viime vuonna avustettuja sukupolvenvaihdoksia tehtiin vain kahdeksan. Maatilojen keskipinta-ala on yli kaksinkertaistunut 43 hehtaariin. Peltopinta-ala on säilynyt noin 85 000 hehtaarissa.

Maakunnan maidontuotanto on laskenut kauaksi tavoitellusta 150 miljoonan litran vuosituotannosta. Viime vuonna meijerimaidon määrä jäi 117 miljoonaan litraan.

Maidon ja naudanlihan tuotannon siirtyminen länteen ja etelään on pysäytettävä. Riittävä raaka-ainetuotanto tarvitaan turvaamaan elinvoimainen elintarviketeollisuus.

Maatalouden kannattavuuden heikkeneminen, miljoonaluokan riskit, epävarmuus tukiehdoista ja suuri työmäärä kuormittavat. Viljelijöiden jaksaminen on suuri huolenaihe. Tähän ongelmaan on onneksi jo tartuttu.

Me kaikki voimme vaikuttaa siihen, miten maaseutu ja sen ihmiset tulevaisuudessa voivat. Maaseudun merkityksen ymmärtäminen on toivottavasti yksi koronatilanteen synnyttämä pysyvä muutos.

Kirjoittaja on Pohjois-Karjalan ely-keskuksen ylijohtaja.