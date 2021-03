Pohjois-Karjalan epidemiatilanne on pysynyt perustasolla - pääsiäisen pyhät suositellaan viettämään lähipiirin kesken

Pohjois-Karjalan koronavirusepidemia on pysynyt edelleen perustasolla. Alueellinen tilannekuvatyöryhmä kokoontui jälleen torstaina arvioimaan tilannetta ja päätti pitää voimassa olevat suositukset ennallaan.

Siun sotelta muistutetaan, että maltti on edelleen valttia, ja tulevaa pääsiäistä kannattaa viettää vain lähipiirin kesken ja omassa maakunnassa.

- Viime aikojen kokemukset eri puolilta Suomea osoittavat, että muuntovirukset voivat todella nopeasti kääntää hyvän tartuntatilanteemme päälaelleen, toteaa työryhmän puheenjohtaja, Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtaja Sirpa Kaipiainen.

Viikolla 10 Siun soten toiminta-alueella uusia koronavirustartuntoja todettiin yhdeksän, kun edellisviikolla tartuntoja varmistui kahdeksan. Kaksi tartunnoista todettiin ulkopaikkakuntalaisilla henkilöillä, ja noin puolet tartunnoista varmistettiin jo karanteenissa olleilla henkilöillä. Joukkoaltistumisia ei todettu viikon aikana.

Kuluvalla viikolla torstaiaamuun mennessä uusia tartuntoja on varmistunut 17. Tartunnoista 13 liittyy samaan tartuntaketjuun Joensuussa, josta on seurannut myös joukkoaltistumisia kouluissa. Tartuntaketju on kuitenkin Siun soten mukaan hyvin tiedossa ja jäljitetty. Muihin tällä viikolla todettuihin tartuntoihin ei liity laajempia altistumisia. Karanteenissa koronaviruksella altistumisen takia oli torstaiaamuna 113 henkilöä.