Kolumni: Politiikka ei Suomessa ole enää mahdollisuuksien taidetta vaan juridista saivartelua

Oikeusministeriö korjasi ohjeistuksensa nopeasti, kun media oli asiaan tarttunut ja kun etenkin perussuomalaiset olivat puheenjohtajansa Jussi Halla-ahon johdolla nostaneet lukemattomilla keskusteluareenoilla meteliä tästä laittomasta menosta.

Ongelmahan syntyi varsinaisesti siitä, että eduskunta ei ollut ennättänyt hyväksyä hallituksen esitystä vaalilakiin sisältyvän kuntavaalien ajankohdan muuttamisesta. Kuten kaikki tiedämme, kuntavaalit päätettiin niin ikään tunnetusta syystä siirtää huhtikuulta kesäkuulle, mutta kun lakimuutosta ei oltu vielä vahvistettu, myös ehdokasasettelun vahvistamisen vanhat päivämäärät olivat voimassa ja niitä kuului torstainakin noudattaa.

Sillä näillä lakeuksilla ei, jumalauta, pilkata Jumalaa eikä ainakaan rikota lakeja! Siis te muut, en minä. Halla-ahokinhan itse on lakia rikkonut ja siitä myös tuomion saanut.

Käyty keskustelu kuntavaalien ehdokasasettelun vahvistamisesta on sukua sille juristerialle, juridiselle saivartelulle, jollaiseksi poliittinen päätöksenteko ja myös keskustelu näyttävät Suomessa surkastuneen.

On olemassa ongelma, johon keksitään enemmistölle kelpaava ratkaisu, mutta sepä ei onnistukaan, kun laki määrää toisin eikä lainmuutos etene tai ole lopulta lainkaan mahdollista. Koska perustuslaki, jollei muuta.

Sote-uudistus on tästä ääriesimerkki, mutta esimerkkejä on pilvin pimein muitakin, eikä niitä luetellessa tarvitse todellakaan tyytyä Juha Sipilän (kesk.) hallituksen pakkolakien kaltaisiin kiistanalaisiin asioihin. Vähäisemmissäkin ja vilpittömästi hyvää tarkoittavissa uudistuksissa törmätään tuon tuosta siihen, että uudistus on jonkin lain vastainen eikä lainmuutos onnistu ainakaan nopeasti.

On ikään kuin maailma olisi jo aikoja sitten tullut täysin valmiiksi ja tälle maailmalle kattavasti kaikki lait ja normit. Näin siis Suomessa. Muualla muutostahti ei vaikuta yhtä tuskaiselta.

Ongelma on korostunut koronakriisin aikana, valitettavasti, sillä luulisi, että edes tällaisissa poikkeusoloissa ja elämän ja kuoleman asioissa joustoa löytyisi. Eivät onnistu pakkotestaukset rajoilla, eivät maskipakot, tuskinpa liikkumisrajoituksetkaan. Useimmissa muissa maissa ne saadaan aikaisiksi tuosta vain.

Mahdollisuuksien taidetta, sellaista pitäisi politiikan olla jo alun perin näin sanoneen Otto von Bismarckin (1815–1898) ajoista alkaen.

Jos se joskus on sellaista myös Suomessa ollut, ei se ole sitä enää. Politiikka ainakin näyttäytyy nyt lähes pelkkänä juristeriana – ja tästä luotaankarkottavasta, tympeästä lainopillisesta saivartelusta poliitikkojen pitäisi nyt osata rimpuilla itsensä irti.

Vai lakiko siitäkin pitäisi laatia?