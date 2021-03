Siun sote päivitti korona-altistumispaikkojen listaa entisestään – mukana useita joensuulaisia kauppoja ja bussivuoroja

Karjalainen kertoi jo maanantaiaamuna uusimmista lisäyksistä, mutta iltapäivällä Siun sote kasvatti listaa entisestään.

– Samaan aikaan samoissa paikoissa olleita henkilöitä kehotetaan tarkkailemaan oireitaan ja hakeutumaan herkästi koronavirustestiin, Siun sote ohjeistaa.

Siun soten alueella vahvistui viikonlopun aikana kuusi koronatartuntaa, ja jokaisen alkuperä on tiedossa. Kaksi niistä liittyy Ylitorniolta alkaneeseen tartuntaketjuun, kaksi ulkomaanmatkaan ja kaksi on muualta Suomesta tulleita.

Siun sote kertoi myös, että Karsikon alakoululta 40 henkilöä on asetettu karanteeniin korona-altistumisten vuoksi.

Kahdesta muusta koulusta taas on asetettu useita henkilöitä oireseurantaan. Joensuun Tulliportin normaalikoululta heitä on 20 ja Liperin Siikasalmen kristilliseltä koululta koko koulu, 86 henkilöä. Siikasalmen koulusta karanteeniin asetettiin kuusi henkilöä.

– Oireseurantaan on ohjattu THL:n ohjeiden mukaisesti henkilöitä, jotka eivät ole olleet lähikontaktissa tartunnan saaneen kanssa, vaikka ovat samoissa tiloissa oleskelleetkin. Kyseessä on silloin pienen riskin altistuminen. Lähikontakteilla tartuntariski on suurempi, ja heidät määrätään karanteeniin, selvittää Siun soten infektioylilääkäri Jennifer Sieberns tiedotteessa.

Alla päivitetty lista korona-altistumispaikoista kokonaisuudessaan:

Joensuu

pe 19.3. Yliopiston apteekki, kellonaika ei tiedossa

pe 19.3. Karsikon S-Market, kellonaika ei tiedossa

pe 19.3. Bussilinjat Karsikkoon, Hukanhautaan ja keskustan alueelle

to 18.3. S-Market Utra, kellonaika ei tiedossa

to 18.3. klo 16-17 Rantakylän S-market

to 18.3. klo 12.30-14.30 Kirpparilla.fi Joensuu

to 18.3. klo 12.-12.30 Tokmanni Joensuu Raatekangas

ke 17.3. klo 12.30-14.30 Kirpparilla.fi Joensuu

ti 16.3. klo 17 Pizza Master

ti 16.3. klo 10-11 Kirpparilla.fi Joensuu

ti 16.3. Bussilinja Utra-keskusta sekä muita bussilinjoja, jotka eivät tarkemmin tiedossa

ti 16.3. Rantakylän K-Market, kellonaika ei tiedossa

ma 15.3. Citymarket keskusta, Cafe Pepe, kellonaika ei tiedossa

ma 15.3. Joensuun keskusta, useita eri kauppoja

ma 15.3. bussi, ei tietoa vuorosta eikä kellonajasta

su 14.3. bussi 2 Utra-Keskusta, kellonaika ei tiedossa

su 14.3. Joensuun keskusta, useita eri kauppoja

su 14.3. klo 15–16 bussi 2 keskusta-Utra

Ilomantsi

la 13.3. klo 9.45-10.15 Mantsisentien R-kioski

pe 12.3. klo 13–15 Kahvila Puoti & Sumppila

Tohmajärvi

la 13.3. klo 19–19.30 Tohmajärven S-market