Katso suorana lähetyksenä lauantaina, kun Pohjois-Karjalan pelastuslaitos polttaa vanhan omakotitalon Hammaslahdessa

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos polttaa harjoitusmielessä vuosittain noin kymmenen omakotitaloa. Valinnassa ollaan tarkkoja, sillä kohteen pitää olla sammutus- ja savusukellustoimintaa ajatellen turvallinen.

Polttokohteet sijaitsevat aina taajamien ulkopuolella, jotta harjoitukset riskit ovat mahdollisimman pienet. Jollei sopivia kohteita ole tarjolla, niin sanotut kuumat harjoitukset tapahtuvat tarkoitukseen rakennetuissa polttokonteissa. Pelastuslaitoksen tiloissa on mahdollista harjoitella myös keinosavun avulla.

Keinotekoinen tilanne ei koskaan vastaa oikeaa paloa, vs. asemamestari Tuomas Kinnunen sanoo.

– Ympäristö on sammuttajille tuttu, siinä on helpompi liikkua. Keinosavulla harjoitellessa lämpöelementti puuttuu ja näkyvyyskin on usein todellista tilannetta parempi.

Lauantain harjoitukseen yhteensä 15–20 henkilöä Hammaslahden, Reijolan ja Kiihtelysvaaran paloasemilta sekä Joensuun vapaapalokuntalaisia.