Kolumni: Siulle vicca, miulle jäiccä!

Pääsiäinen on ortodokseille vuoden suurin juhla. Paasto loppuu, talvi päättyy, kevät saapuu ja Kristus on noussut kuolleista. Pääsiäisenä alkaa juhliminen, kun ensin on viikkotolkulla kieltäydytty maito- ja lihatuotteista.

Vielä minunkin kodissa Rasimäellä isän kasvattivanhempien, vanhojen suojärveläisten Jegor ja Nastoi Kanervon kanssa pääsiäistä on vietetty vanhojen rajakarjalaisten tapojen mukaan. Niihin liittyi ortodoksisuuden lisäksi aimo annos myös taikauskoa, joka oli hyvin yleistä vanhoilla karjalaisilla.

Itse en niitä kaikkia muista, mutta äitini muistelee niitä minunkin edestäni.

Pitkäperjantai eli äijänpäivänpiätencä on ollut ankarin paastopäivä. Silloin luterilainen äitinikin on saanut kuulla kunniansa, jos on leivän päälle laittanut voita: Etkö voi yhtä päiviä olla ilman n`eniä? Jegoran ja Nastin mielestä pitkäperjantaina on ollut hyvä nauttia vain lämmiä vettä.

Palmusunnuntaina kävin minäkin pienenä virpomassa naapurit. Piti aikaisin aamulla herätä virpomaan, että he olisivat vielä nukkumassa.

Virpomisloruja on paljon, mutta ehkä yleisin karjalaisloru on: Virvon varvon tuoreheksi terveheksi tulieksi vuuveksi. Siulle vicca, miulle jäiccä! Sinulle vitsa, minulle muna. Minä sain suklaamunia palkaksi, ja annoin virpomavitsan virvottavalle.

Talon emäntä saattoi käydä virpomassa myös lehmät ja lampaat. Pääsiäisenä taikauskoiset vanhat karjalaiset Rasimäellä naulasivat navetan ovet kiinni ja laittoivat vielä oven päälle ikonin. Näin varmistettiin, etteivät noidat pääse tekemään taikojaan ja tuomaan karjalle epäonnea.

Joskus joku noita pääsi vilahtamaan meidänkin navettaan pääsiäisyönä, ja lehmiltä oli keritsimillä leikattu karvoja.

Munilla on pääsiäisenä iso symbolinen merkitys. Ne merkitsevät elämän jatkumista ja ylösnousemusta.

Suklaamunat ovat nykyajan pääsiäisperinnettä. Niitä piilotellaan ympäri huushollia, ja sitten lapsille valehdellaan, että pupu on käynyt munimassa ne. Virpomaan lähtiessä lapset saattavat pukeutua pääsiäisnoidiksi ja pupujusseiksi.

Moni kauhistelee, ettei se ole oikea tapa. Se on lapsille hauska leikki, eikä sen kummempaa.

Kun yöjumalanpalvelus on ohi ortodoksiperheissä, alkaa suuri juhla. Samoin oli ennen Raja-Karjalassa. Ruokaa tehtiin pitkä paastoaika vesi kielellä varastoon.

Mämmiä tehtiin uunissa iso pata. Rahkaa piti olla, siitä tehtiin pashaa ja rahkapiirakoita. Sultsinoita, piirakoita, kukkosia ja lakkapiirakkaa leivottiin.

Vanhoilla karjalaismummoilla oli muuten aina pitkä hame sääriin asti ja huivi sidottuna leuan alle. Muu oli syntiä.

1800-luvun loppupuolella syntyneet Jegor ja Nastoi olivat Rasimäen pirtissä pitäneet omaa jumalanpalvelustaan pääsiäisyönä, eikä muu talonväki ollut saanut nukuttua. Sieltä oli vain kuulunut: Hristus nouzi kuollielois, kuolennalla kuolennan voitti da haudolois olijoil elämän andoi!