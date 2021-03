Kolumni: Moni hyödyntää korona-ajan ja on salaa tyytyväinen eloonsa

Tiistai-iltana tuli kuunneltua pystykarsintapuuhissa radiosta, mitä ihmiset ovat keksineet tilalle, kun korona on vienyt erilaatuiset joukkoharrastus-, kokoontumis- ja matkailumahdollisuudet. Paljon on kehitelty monenlaista hyödyllistä.

Aktiivisimmat ovat rakennelleet lintutorneja ja siltoja, jotta muutkin pääsevät nauttimaan luonnosta. Toiset ovat jatko-opiskelleet, jotta pysyvät mukana muuttuvassa työelämässä. Yksi seniori kertoi ylpeänä, että oli kouluttautunut maksuttomalla verkkokurssilla koronajäljittäjäksi. Eläkeläismiehelle tuntui merkitsevän paljon se, että voi olla tiukan paikan tullen edelleen hyödyksi yhteiskunnalle.

Ohjelman asiantuntijat antoivat tunnustusta uuden kehittäjille, mutta huomauttivat samalla, että myös täysin oman ajan ottaminen ja tekemättömyys ovat hyväksyttyjä vaihtoehtoja koronan tuoman luppoajan viettoon.

Se on yllättävää, että toiset "joutuvat" peittelemään tyytyväisyyttään pandemia-aikaan. Kun moni joutuu kärsimään, niin ei tunnu oikein hyväksyttävältä tunnustaa, että minulle kuuluu nyt parempaa kuin normaaliaikaan.

On kuitenkin ihan sallittua tuntea tyytyväisyyttä nykyoloonsa. Kaikkia maailman murheita ei pidä hartioilleen kasata.

Liikkumisrajoitukset ovat pistäneet ihmisten mielikuvituksen laukalle etsimään poikkeustilanteita, joissa rajoituksista pitäisi voida poiketa. Niin tapahtui meidänkin aamiaispöydässä, vaikka toistaiseksi rajoitukset näyttävät tulevan vain ruuhka-Suomen riesaksi.

Mietimme vaimon kanssa, että onkohan rajoitusalueilta sallittua lähteä vaikkapa hakemaan uutta lemmikkiä itselleen. Pitäisikö raja vetää vaikka kissan ja hamsterin väliin? Voisiko hallitus ottaa asiassa selkeän linjan?

Meidän mielestä Alkossa käynti voitaisiin kieltää ja pistää pitkäripaiset kiinni, mutta samalla saattaisi olla syytä ohjeistaa kansaa tekemään hätäkiljua - kuka sitä nyt ihan selvin päin tällaista menoa jaksaa katsella. Kiljuohjeistus vaatisi luonnollisesti myös varautumista sokerin ja hiivan kysynnän räjähdysmäiseen kasvuun.

No pieni sijansa leikille vakavassa asiassa. Etelä-Suomen liikkumisrajoitukset näkyvät tietysti myös muun Suomen elämässä. Omassa uusperheessä vanhimmat lapset ovat asuneet jo vuosia omillaan, toinen Helsingissä ja toinen Turussa. Suunniteltu pääsiäismatkailu Pohjois-Karjalaan jäänee nyt valitettavasti toteutumatta.

Pystykarsintahomma rauhoittaa mieltä, kun k-viestintä vie välillä ylikierroksille. Radio-ohjelmassakin suositeltiin, että välillä kannattaa irrottautua kokonaan koronakohusta ja mennä vaikka ulos luontoon.

Toden totta. Meillä on korona, mutta meillä on myös kevät - lupaus kesästä. Otan kuulokkeet korviltani, ja katselen karsintasahan jälkeä. Näkymä on selkeytynyt ja avautunut mukavasti, mutta vielä riittää paljon karsittavaa, jotta syrjäisestä pihasta näkyy maantielle saakka.