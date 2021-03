Pasi Koivumaan kolumni: Marinin hallitus taipuu, taipuu ja lopulta katkeaa painostuksen edessä muuttamaan rokotusjärjestystä

Voisiko Pohjois-Karjalassa tapahtua niin, että me täällä Joensuun seudulla asuvat alkaisimme vaatia koronarokotusjärjestyksen muuttamista Siun soten alueella Joensuu-painotteiseksi, koska tartunnoista suurin osa on Joensuun seudulla ja täällä väestötiheys ja muut riskitekijät suurempia kuin muualla maakunnassa?

Ei tietystikään voisi tapahtua. Kenellekään meistä ei tulisi edes mieleen moista vaatia. Me lähdemme täällä siitä, että tauti on kaikkialla, on jo ilmentynyt ja voi jatkossakin ilmentyä ryppäänä yhtä hyvin missä tahansa muualla kuin maakuntakeskuksessa ja että rokotteet kuuluu jakaa väestömäärän suhteessa koko maakuntaan.

Voisiko EU:n alueella tapahtua niin, että kun nyt koronatilanne on erityisen vaikea Virossa ja Tsekissä, Suomen ja muiden EU-maiden kiintiöistä jaettaisiin koronarokotetta näihin ongelmamaihin tautipesäkkeiden tukahduttamiseksi?

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Sellainen ei tule kysymykseenkään. Tautihan on kaikkialla, samoin kahlitsevat rajoitustoimet, ja väestömäärän suhteessa jakaminen taltuttaa lopulta taudin tasaisesti kaikkialla.

Sitä paitsi rokottaminenhan ei edes takuuvarmasti estä tautiin sairastumista sekä sen kantamista ja tartuttamista muihin, vaan sillä vältetään tauti tai ainakin taudin vakava muoto varmemmin kuin ilman rokotetta.

Voisiko kuitenkin Suomessa pääkaupunkiseutu saada suuremman osuuden rokotteista nyt, koska HUS:n alueella ilmaantuvuus on ollut koko koronakriisin ajan sairaanhoitopiirien suurinta, koska uusia rajoitustoimia kaavaillaan sinne, koska väestötiheys, palveluammatit, lentokentät, satamat ja ahdistavat rajoitukset?

Tietysti voi. Ei aluksi, edellä mainituilla perusteilla, mutta kun oikein painetaan päälle, niin vähitellen taipuu, taipuu ja lopulta katkeaa.

Se, mikä pätee laajemmalla tai suppeammalla katsantokannalla sairaanhoitopiiri- tai EU-tasolla, ei siis koske tätä pääkaupunkikeskeistä valtakunnallista tarkastelua. Muun väittäminen on whataboutismia, aluepolitiikkaa, kepulaisuutta ja ties mitä nurkkakuntaisuutta.

Tai kuten Helsingin Sanomat maanantai-iltana julkaistussa, ties jo kuinka monennessa samasta aiheesta tekemässään pääkirjoituksessa meille opettaa: "Poliittisesti asia on kuitenkin vaikea lähestyvien kuntavaalien alla. Maakunnissa viritellään jo uusmaalaisten vastaista kaunaa ottamatta huomioon, että alueellisesti painotettuja rokotuksia olisi tarjolla muuallekin."

Painostus muuttaa rokotusjärjestystä on ollut ennenkuulumatonta. Helsingin Sanomat ja muu valtakunnallinen media on vyöryttänyt uutisia, joissa asiantuntijat on yksi toisensa jälkeen saatu kääntymään tälle kannalle, uusimaalaisista kansanedustajista ja muista vaikuttajista nyt puhumattakaan.

Itsekkyydestähän ei tässä tietystikään ole kyse, vaikka Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) totesi Ylen Ykkösaamun (20.3.) haastattelussa yhtenä perusteenaan tälle sen, että: "Meillä on kesä tulossa, ja maakunnissa on valtava määrä kuntia, jotka elävät pitkälti pääkaupunkiseudulta tulevista kesävieraista, ja silloin on kaikkien etu, että nämä kesävieraat on ainakin rokotettu."

Tiedoksi vain täältä valtavasta määrästä kuntia, että nämä mahdolliset kesävieraat tulevat myös kaikkialta muualta kuin pääkaupunkiseudulta. Siis todella: muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla käydään töissä ja ansaitaan, lomaillaan muualla kun asuinseudulla ja omistetaan siellä jopa kesämökkejä. Tämä korona-aika on muuta, mutta tavanomaisesti emme nyhjötä täällä kaikki omissa kodeissamme odottamassa pääkaupunkiseutulaisia kesävieraita joskus armosta piipahtamaan.

Maan hallitus on nyt sitten taipumassa tähän muutokseen, ilmeisesti jo tänä keskiviikkona. Eikä ihme, onhan tämä klassinen painostusoperaatio, joka lopulta tuottaa tulosta, kun se vieläpä kohdistuu varsin kokemattomista ja julkikuvastaan tarkoista, modernin media-ajan ministereistä koostuvaan valtioneuvostoon.

Jos näin kerran on ja jos asiantuntijat ovat myös kansalaisten luottamuksen lunastaneita THL:n Mika Salmista ja Hanna Nohynekia myöten samaa mieltä tämän muutoksen järkevyydestä, niin tähän on tyytyminen. Mennään sitten tällä tavoin, kun kerran kyse on vain pienestä asiasta ja hienosäätämisestä.

Helmikuussa Nohynek totesi tartuntamäärien perusteella rokottamisen lähettävän väärää viestiä mutta tämän hienosäätämisen olevan kuitenkin myös mahdollista, kunhan riskiryhmät ovat saaneet rokotesuojan ja jos alueelliset erot ovat silloin erittäin suuret niin, että niiden perusteella priorisoinnilla on kokonaisuuden kannalta merkitystä.

Täyttyväthän varmasti nämä edellytykset ja kyse on vain hienosäädöstä varmuudella todennettavin terveydellisin perustein, kun päätöksiäkin pitääkin tehdä jo nyt?

Kapinoida ei pidä, koska meidän on tärkeää kansakuntana pysytellä samassa veneessä yhteistä kulkutautivihulaista vastaan ja koska kyse on kokonaisuuden kannalta pienestä asiasta. Kritiikkiä kuuluu kuitenkin antaa, koska tämä koettu painostus ja sen johtaminen tulokseen kalvavat yhtenäisyyttämme.

Prosessina tämä on yhtä onneton kuin sunnuntainen valtioneuvoston antama asetus ravintolasuluista Pohjois-Karjalaan ja Pohjois-Savoon vaan ei kattavasti Lappiin, vaikka THL oli näistä osin toista mieltä.

Mikä ihmeessä esti sen, että ravintolasulkua ei olisi voitu panna täkäläisille uusille alueille voimaan edes muutamaa päivää maanantaita myöhemmin, jotta kaikki ravintolayrittäjät olisivat ennättäneet siihen edes kohtuullisen ajan valmistautua tyhjentämällä varastonsa ja tekemällä muut ikävät mutta välttämättömät ratkaisunsa?