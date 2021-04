Eila Sivosen puoliso menehtyi ja yritys törmäsi koronaseinään, mutta koronatukia tohmajärveläisyrittäjä ei ole saanut – "Elämässä on tilanteita, jolloin ei pysty ajattelemaan kehittämistä"

Juttu on julkaistu Karjalaisen verkkosivuilla ensimmäisen kerran 31.1.2021.

Sivonen on ollut miehensä kanssa Tohmajärven Säästömestan yrittäjä lähes 34 vuoden ajan. Vaatteita ja kodintarvikkeita myyvä yritys on hyödyntänyt itärajan läheisyyden ja panostanut tietoisesti ja menestyksekkäästi venäläisiin asiakkaisiin.

Kunnes – jokainen tietää, mitä viime keväänä tapahtui. Kun koronapandemia iski ja itäraja napsahti kiinni henkilöliikenteeltä, Säästömestan asiakkaista katosi yhdessä yössä 70 prosenttia.

Samaan aikaan Eila Sivosen puoliso Kalevi Sivonen joutui saattohoitoon.

– Tuntui, että firma kaatuu ja mies kuolee käsiin. Sitä tuskaa ei voi sanoin kuvailla, Eila Sivonen sanoo nyt.

Kalevi Sivonen menehtyi syöpään kesäkuun 7. päivänä.

Sivosilla oli parhaimmillaan kuusi kauppaa ympäri Pohjois-Karjalaa. Vuodesta 2010 lähtien Säästömesta panosti vahvasti Venäjän-kauppaan.

– Oman maahantuonnin kautta pystyimme tekemään tukkukauppaa venäläisten yritysasiakkaiden ja toki muidenkin venäläisten kanssa.

Eila Sivonen sanoo suoraan, että nyt yritystoiminta on veitsenterällä.

Tohmajärven kunnan kanssa hän on neuvotellut yritystilan vuokrasta ja pienentänyt 750 neliön kokoista myymälätilaa kiinteiden kulujen pienentämiseksi.

Säästömestan kannattavaan toimintaan tarvitaan tohmajärveläisten lisäksi laajempi asiakaspohja. Myymälässä pysähtyikin myös muita pohjoiskarjalaisia, jotka ajoivat tankkaamaan Niiralaan. Nyt sekin liikenne on poissa.

– Tämän talven sisäänostot on tehty reilusti ennen kuin tiedettiin koronasta mitään, joten kauppa on tankattu täyteen asiakkaita varten. On Luhtaa, Icepeakia, Sieviä...

Raja on ollut kiinni henkilöliikenteeltä pian vuoden ajan.

– Se on pitkä aika, ja kuka tietää, milloin sen saa taas auki. Korona on vähentänyt kaikkien muidenkin liikkumista.

Eila Sivonen

Koronatukia Eila Sivonen ei ole saanut. Business Finlandin paljonpuhutun koronatuen ehtona oli yritystoiminnan kehittäminen.

– Olisi pitänyt kehittää ja saatella samaan aikaan mies toiselle puolelle. Elämässä on tilanteita, jolloin ei pysty ajattelemaan kehittämistä. Minulta jäi se tuki keväällä hakematta.

Säästömesta on työllistänyt vuosien aikana yrittäjäpariskunnan lisäksi kolmesta neljään työntekijää. Lisäksi se on tarjonnut nuorille kesätyöpaikkoja ja opiskelijoille työharjoittelupaikkoja.

Nyt jäljellä ovat Eila ja kaksi osa-aikaista työntekijää.

– Palkkatukea hain ely-keskukselta, mutta sitä leikattiin puolella, vaikka (Keski-Karjalan kehitysyhtiö) Ketin laskelmien mukaan minun olisi pitänyt saada se täysimääräisenä.

– Joulukuussa hain Ketin kautta valtiokonttorista kustannustukea, mutta siihen tuli hylkäävä päätös.

Sivonen sanoo ihmettelevänsä valtiovallan toimia.

– Minusta on suuri vääryys, että valtion tukia jaettiin yrityksille, jotka tekivät miljoonatulosta, mutta todellisissa vaikeuksissa olevat yritykset on jätetty oman onnensa nojaan.

Eila Sivonen on ensimmäisen kauden kunnanvaltuutettu Tohmajärvellä sitoutumattomana kokoomuksen ryhmässä. Valtuustossa ei voi vaikuttaa omiin asioihinsa, mutta Sivonen painottaa, että kunnille on kokonaisuudessaan tärkeää pitää kiinni yrityksistä.

– Nythän on kyse palvelujen säilymisestä: että koronan jälkeenkin kunnassa on palvelualan yrityksiä, eikä pelkästään kunnanvirasto ja ruokakaupat. Kyse on kuntien elinvoimasta ja työpaikoista. Kyllä tässä monet rajakunnat ovat hätää kärsimässä.

– Olen kirjoittanut jopa presidentille tästä ahdingosta. Kirjoitin yhden suomalaisen yrityksen tarinan.

Vastaus Tasavallan presidentin kansliasta saapui kahdessa viikossa. Se oli kohtelias, ja siinä pahoiteltiin Sivosen tilannetta, mutta todettiin, että kanslia ei voi tukia myöntää.

Säästömesta on kuitenkin pystyssä kaiken tämän jälkeenkin. Se on ollut koko ajan myös auki – vain viime keväänä supistetuin aukioloajoin.

– Aikamoisen mustan putken läpi sitä on menty. Yritän vielä olla sitkeä ja hakea koronatukia.

– Ehkä sitkeydestäkin voitaisiin välillä palkita, Sivonen sanoo ääni murtuen.

Helppoa ei ollut ennen koronakriisiäkään. Jo Ukrainan-kriisi ja sitä seuranneet pakotteet sekä ruplan kurssin romahtaminen veivät venäläisiä asiakkaita.

– Kyllä tässä on monet kriisit ehtinyt käydä. Mutta jos yrittäjä nostaa kädet pystyyn ja antaa periksi, se jättää olon, että heittää oman työnsä romukoppaan. Sen, johon on uskonut ja panostanut. Aina sitä vain yrittää keksiä keinoja eteenpäin.

Sivonen on jo eläkeiässä, mutta toivoo, että voisi viedä yrityksensä kunnialla maaliin.

– Toivon, että löytyisi nuori pari, joka lähtisi jatkamaan tätä. Kyllä se raja vielä aukeaa, ja esimerkiksi verkkokauppaa kehittämällä ja uusilla ideoilla löytyisi uusia mahdollisuuksia.

– Tohmajärvelle on juuri valmistunut uusi koulu, päiväkoti ja kirjasto, ja kaikki ulkoliikunta-alueet ovat viimeisen päälle. Tämä on hyvä paikka asua.

