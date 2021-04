Television Poliisit-sarjasta tuttu joensuulainen Olli Korpi, 36, menetti hermonsa työtilanteessa ja ymmärsi olevansa masentunut: "Jaksamisesta pitäisi uskaltaa puhua ennen kuin on liian myöhäistä"

Korven hötkyilemätön olemus herättää turvallisuuden tunteen. Juuri sitä, mitä poliisilta mielellään odotetaankin.

On vaikea uskoa, että pari vuotta sitten Korpi menetti malttinsa totaalisesti. Raivostui työtilanteessa niin, että itsekin sitä jo säikähti. Pariinkin kertaan. Sen lisäksi pinna oli ollut pitkään tiukalla myös kotioloissa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kuluneen kahden vuoden aikana Korpi on elänyt enemmän tai vähemmän sumussa, masennuksen eri vaiheiden syövereissä. Poliisin ammattia pidetään karskien tyyppien valintana. Kaikki kestetään.

Väsymisestä ja lähinnä uneen liittyvistä ongelmista kyllä purnataan työkavereiden kesken, mutta masennuksesta ei puhuta. Se on tabu.

– Heikkoutta ei saa näyttää, koska silloin osoittaa olevansa heikko. Todellisuudessa tilannehan on kuitenkin täysin päinvastoin. Vain vahva uskaltaa myöntää olevansa heikko, Korpi tietää ja myöntää tulevansa nyt karmit kaulassa kaapista ulos.

Korpi työskentelee valvonta- ja hälytystoimintasektorilla, jolloin työtä tehdään yötä päivää 12 tunnin vuoroissa. Kolmen viikon aikana vuorokausirytmi käännetään kokonaan ympäri 3–5 kertaa. Väsymys on enemmän tai vähemmän tuttu tunne vuorotyöläisille, mutta Korvella oireet eivät jääneet siihen.

– Olin koko ajan väsy. Hermot vinkuivat kuin viulun kielet. En saanut mitään aikaiseksi, eikä paljon myöskään naurattanut. Lisäksi työn kautta tullut kyynistyminen ja turtuminen eivät ainakaan helpottaneet tilannetta.

Viimeinen niitti oli kuitenkin se työtehtävissä raivostuminen.

– Sellainen ei ole minulle lainkaan tyypillistä. Olen yleensä pystynyt pitämään tunteet hyvin hallinnassa ja rauhoittuneena. Siksi tämä olikin se suurin muutos, jolloin itsekin kunnolla havahduin.

Olli Korven toipuminen alkoi vasta sitten, kun hän oli ensin hyväksynyt ongelmansa. Jälkiviisaana Korpi myöntää, että se olisi pitänyt tehdä jo ensimmäisten oireiden jälkeen.

Hillinnän pettämisen jälkeen meni muutama viikko ennen kuin Korpi oikeasti uskalsi ottaa härkää sarvista ja myöntää ongelmansa.

– Siinä hetkessä ihminen menee ihan palasiksi. Murenin tyystin. Ilman sitä kokemusta ei kuitenkaan pystyisi aloittamaan uuden rakentamista, pala palalta. Ensimmäiseksi nukuin viikon putkeen. Siitä alkoi toipuminen, jota ennen piti kuitenkin romahtaa.

Kynnys avun hakemiseen on usein liian korkealla. Olli Korpi sanoo jälkiviisaana, että hän oli aivan liian kauan yksin ongelmiensa kanssa.

Poliisin työhön ei kuulu säännölliset psykologien tapaamiset, mikä on Korven mielestä suuri puutos. Psykologi pystyisi jo ongelmien varhaisessa vaiheessa ne tunnistamaan, jolloin oireet eivät pääsisi pahenemaan.

– Hakeuduin ensin työterveyshuoltoon, josta sain lähetteitä psykologille ja psykiatrille, ja tällä hetkellä käyn psykoterapissa keskimäärin viikon tai kahden välein. Lisäksi otan tarvittaessa nukahtamislääkettä, minkä lisäksi minulla on myös unilääkettä vielä pahemman päivän varalle. Lisäksi syön mielialalääkettä. Lääke ja psykoterapia ovat selvästi auttaneet. Toki yhä on välillä huonompia päiviä, mutta yhä enemmän on kuitenkin niitä hyviä päiviä.

Vaikka poliisin työ on vaativaa, ei Korpi suinkaan syytä uupumuksestaan työtä. Totta kai sekin osana vaikuttaa kokonaisuuteen: yövuorojen valvomiset, rytmin muutokset ja entistä vaativammat tehtävät.

– Rakastan tätä työtä, enkä siksi käytä oireistani sanaa työuupumus. Elämä on kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Minulla on 5- ja 7-vuotiaat lapset, jotka juuri nyt ovat aika helpossa iässä mutta vielä muutama vuosi sitten vaativat paljon enemmän huomiota. Eli vaativa arki, vaativa työ ja kyvyttömyys palautua kaikesta tästä aiheuttivat minun jaksamattomuuteni, Korpi analysoi.

Nyt Olli Korpi tuntee itsensä paremmin ja uskoo, että jatkossa mahdolliset jaksamiseen liittyvät ongelmat ovat entistä paremmin hallinnassa.

Usein unettomuus on ensimmäisiä masennuksen oireita, mutta Korvella se astui kuvioon vasta noin vuosi sitten. Hän seuraa yöuntaan älykellolla, joka pahimmillaan näytti syvän unen määräksi nollasta viiteentoista minuuttiin, kun palauttavassa yöunessa sen määrä olisi hyvä olla yhdestä kahteen tuntiin.

– Aamulla tuntui, että olen väsyneempi kuin illalla nukkumaan mennessä. Hyvään uneen vaikuttavat myös ravitsemus ja liikunta, ja tiedän, että minulla ovat ne nyt korona-aikana jääneet huonoon jamaan. Tähänkin olen kyllä suunnitellut muutosta nyt, kun jaksaminen on jo paremmalla tolalla. Tällä hetkellä olen saanut unihäiriöt kuitenkin kuriin nukahtamislääkkeillä.

Poliisin työ on kuormittavaa, mutta silti se on sitä, jota Olli Korpi haluaa jatkossakin tehdä. Hänellä on vielä mahdollisesti 35 työvuotta jäljellä. Ei ehkä olisi, jos hän ei olisi puuttunut ongelmiinsa ajoissa.

– Kenttäpoliisin työ on monella tavalla täysin ainutlaatuista. Välillä suurin ongelma on saada aika kulumaan, mutta vastaavasti välillä on vuoroja, jossa painetaan ilman taukoja kellon ympäri ja tehdään sekunnin murto-osissa ratkaisuja, jotka voivat viedä tai pelastaa ihmisen hengen. Työhön liittyy vaaroja ja äärimmäisiä stressitilanteita, joiden kohtaaminen on arkipäivää.

Vuodenvaihteessa Korpi siirtyy työkierrossa rikostutkintaan, jossa vaaratilanteet vähentyvät mutta jatkuva juttujen tulva tuo siellä omat haasteensa.

– Työn vaativuus on kasvanut koko ajan. Poliisi on tietyn sortin yleisviranomainen, jonka täytyy tietää kaikenlaista, ja tehtäväkenttä on todella laaja. Oma lukunsa työssä jaksamisen kannalta on poliisien määrä, joka on ollut laskussa jo pitkään. Eli koko ajan vähenevällä ja väsyneemmällä porukalla pitäisi tehdä enenevä määrä töitä mutta huolellisemmin ja perusteellisemmin, Korpi selvittää.

Olli Korpi on saanut masennukseensa apua niin lääkkeistä kuin terapiastakin.

Jos Olli Korvesta ei olisi tullut poliisia, hänestä olisi tullut musiikinopettaja. Armeijan hän suoritti Hämeen rykmentin varusmiessoittokunnassa soittimenaan fagotti. Myöhemmin hän on opetellut soittamaan myös pianoa ja kitaraa.

– Armeijan aikana hain Maanpuolustuskorkeakouluun, jonne pääsinkin, mutta jatkoin sitten kuitenkin töitä Hämeen rykmentissä. Sitten päätinkin hakea poliisikouluun. Ja tänne Pohjois-Karjalaan tulin sitten vaimon perässä.

Olli Korpi on vielä nuori mies, joka on jo ehtinyt polttaa kynttiläänsä molemmista päistä. Hän haluaa kertoa masennuksestaan juuri siksi, että joku samassa tilanteessa oleva voisi tunnistaa oireensa ajoissa.

– Ennen vanhaan asioita ratkaistiin menemällä Alkon kautta kotiin tai pahimmassa tapauksessa itsemurhalla. Tälläkin hetkellä näen poliisilaitoksella nuoria miehiä, joiden pään asennosta voi jo huomata, että kaikki ei ole kunnossa. Siksi toivon, että jaksamisesta uskallettaisiin puhua ja tarttua ongelmiin ennen kuin se on myöhäistä.

– Se ei ole heikkoutta. Se on vahvuutta, Korpi kiteyttää.

Olli Korpi

36-vuotias, kotoisin Kauhajoelta.

Asuu Joensuussa.

Työskennellyt nettipoliisina, kenttäpoliisina ja ensi vuodesta alkaen tutkinnassa Itä-Suomen poliisilaitoksessa.

Tunnetaan myös Poliisit-televisiosarjasta.

Perhe: Vaimo ja kaksi lasta.

Harrastukset: Nettipelaaminen, kitaransoitto ja sähkökitaroiden rakentelu.

Poliisien pääluottamusmies Eerik Soininen: Poliisi pitäisi nähdä ihmisenä eikä vain resurssina

Poliisityötä tekevän henkilöstön jaksaminen on kovalla koetuksella. Itä-Suomen poliisin pääluottamusmiehen Eerik Soinisen mukaan jopa todella nuoret alalle tulleet tuntevat itsensä väsyneeksi työkuorman alla.

Poliisin työvuorosuunnittelussa noudatetaan valtakunnallista mallia eli keskitettyä työvuorosuunnittelua.

– Lopputulos oli sama kuin Suomen mäkimiehillä: mahalasku alastulorinteeseen. Talon johdon mukaan kaikki sujuu nyt paremmin, henkilöstön mielestä paljon huonommin. Sairaslomien kasvu puhuu omaa kieltään, vanhempi konstaapeli Soininen sanoo.

Soinisen mukaan työyhteisössä pitäisi muuttaa ajattelutapaa jaksamisen parantamiseksi. Poliisihenkilöstö pitäisi nähdä ihmisinä eikä pelkästään resurssina tai henkilötyövuotena.

– Poliisimerkin takana on aivan tavallinen ihminen arkisine murheineen ja iloineen. Tätä poliisi-ihmistä rasittavat normaalien arjen murheiden lisäksi poliisityö, joka koostuu pääsääntöisesti pelkästään ikävistä asioista. Tätä poliisi-ihmistä ei kutsuta työssään koskaan iloisiin tapahtumiin mukaan. Poliisi-ihminen kutsutaan silloin kun joku on kuollut, tekee kuolemaa, on aiheuttamassa toisella vammoja tai muuten vain jokin onnettomuus on kohdannut kutsujaa.

Työnantajan pitäisi Soinisen mukaan tukea poliisin henkistä hyvinvointia edes jotenkin silloin kun siihen olisi eniten tarvetta. Suurin tarve on, jos jokin asia menee pieleen poliisitehtävässä.

– Poliisi-ihmisellä on sielu, sydän, omatunto ja tunteet aivan kuten normaaleilla ihmisillä on. Olisi erittäin tärkeää, että tämä poliisi-ihminen pääsisi säännöllisesti purkamaan tuntemuksiaan ammatti-ihmiselle, psykologille.

– Pelkkä puhuminen auttaa jo paljon, kun pääsee vapauttamaan päästä mieltä painavia asioita. Aivot on hyvä nollata aika ajoin hyvällä tavalla, Soininen muistuttaa.

Soininen peräänkuuluttaa tietynlaista armollisuutta niin suurelle yleisölle kuin poliiseille itselleenkin.

– Älkää odottako poliisi-ihmiseltä aina virheettömiä ihmetekoja, vaikka usein niitä teemmekin. Antakaa joskus yksittäinen virhe anteeksi, koska tuomioistuimet eivät anna.

– Toivotan jaksamista kaikille vaativaa työtä tekeville poliiseille, palomiehille ja terveydenalan ammattilaisille.