Jo joka viides yli 16-vuotias pohjoiskarjalainen on saanut koronarokotteen - tiistaina jälleen uusia ikäluokkia rokotukseen

Pohjois-Karjalassa on rokotettu jo 20 prosenttia yli 16-vuotiaasta väestöstä. Luku on ilmoitettu Siun soten verkkosivuilla, jossa seurataan koronarokotusten etenemistä maakunnassa.

Pohjois-Karjalassa on noin 142 500 vähintään 16-vuotiasta henkilöä.

Maanantaiaamuun mennessä Siun soten alueella oli annettu koronarokote 28 955 henkilölle. Lisäksi näistä 3 524 oli saanut myös toisen annoksen.

Tässä vaiheessa suurin osa rokotetuista on ikäihmisiä ja terveydenhuollon henkilöstöä. Esimerkiksi 80-vuotiaista ja sitä vanhemmista pohjoiskarjalaisista on rokotettu Siun soten mukaan jo 85 prosenttia. Tähän ikäryhmään kuuluu noin 10 000 pohjoiskarjalaista.

70-79-vuotiaiden rokotukset aloitettiin 17. maaliskuuta ja tästä ikäryhmästä on rokotettu nyt 41 prosenttia. Ikäryhmään kuuluu noin 19 500 pohjoiskarjalaista.

Alle 70-vuotiaista, joilla on vakavalla koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus, on rokotettu 25 prosenttia.

Kaikki edellä mainitut prosentit kuvaavat ensimmäisen rokotusannoksen saaneita. Kaikki tällä hetkellä käytössä olevat koronarokotteet vaativat kaksi annosta.

Huomenna tiistaina 6.4. alkaa jälleen uuden ikäryhmän rokottaminen. Tuolloin ajan koronarokotukseen voivat varata myös 65-69-vuotiaat, eli vuonna 1952-1956 syntyneet henkilöt. Tässä ikäryhmässä ajan voivat varata kaikki, eikä henkilön tarvitse kuulua riskiryhmään. Tämä ikäryhmä rokotetaan Astra Zenecan rokotteella.

Lisäksi Pfizerin ja Biontechin rokotteella rokotettavaa ikäryhmää laajennetaan niin, että ajan voivat varata kaikki vuonna 1948 tai sitä ennen syntyneet henkilöt.

Myös kaikki jo näitä ryhmiä ennen rokotusvuorossa olleet henkilöt voivat edelleen varata ajan.

Ajanvaraus aukeaa tiistaiaamuna 6.4. kello 8. Ajan voi varata netissä tai puhelimitse.

Siun sote on kamppaillut nettiajanvarauksen kuormituksen kanssa koko koronarokotusten ajan. Nettiajanvarausta on jälleen uudistettu. Nyt palvelussa on käytössä jonotussysteemi. Sen myötä nettiajanvaraukseen ei pitäisi päästä syntymään palvelua kaatavaa ruuhkapiikkiä, sillä palvelu rajoittaa sivustolle pääsevien henkilöiden määrää.

Siun soten mukaan näytölle tulee tällöin oranssi laatikossa, jossa sanotaan: Odotathan hetken, sinut ohjataan saapumisjärjestyksen mukaan varaamaan aikaa. Näytöllä näkyy myös arvioitu jonotusaika. Jonotusajan päättyessä asiakas ohjautuu automaattisesti koronarokotusten ajanvaraukseen.

Myös puhelinpalvelussa on odotettavissa jälleen tiistaina ruuhkautumista. Siun sote muistuttaa, että ajanvarausnumeroon soitettaessa tulee jäädä jonottamaan, kun on kuullut nauhoitteen: "Olette jonossa, vastaamme puheluunne mahdollisimman pian. Mikäli tässä vaiheessa lopettaa puhelun, joutuu uudelleen soittaessa jälleen jonon hännille.

Taatakseen toisaalta rokotteiden menekin ja toisaalta selvitäkseen ajanvarausten ruuhkasta, Siun sote tekee tällä hetkellä lähes viikoittain muutoksia rokotusvuorossa oleviin ikäryhmiin. Tämän vuoksi Siun soten ilmoittelua kannattaa seurata tarkasti.

