Kolumni: Siun sote ei voi enää vähätellä ihmisten kokemia ongelmia

He eivät ole mitään turhasta räyhääviä änkyröitä eivätkä mitään ymmärtämätöntä väkeä. Kyllä he ymmärtävät niin lääkäripulan, rahapulan kuin rokotepulankin, mutta silti heistä on nyt selvää, että jotain on vinossa Siun sotessa.

Niin minulla kuin useimmilla soittajillakin on jo paljonlaisesti elämänkokemusta ja vielä hyvä muistikin. Valittamista oli ennen Siun soteakin, ja kyllähän me valitimmekin. Muinoin kunnanlääkärille taisi päästä päivän jonottamalla muiden sairaiden ja tautisten kanssa pienessä odotushuoneessa, ja hoitoa sai vitosella: usein aspiriinia ja kamferitippoja. Jos lähete tuli keskussairaalaan, siellä sitä vasta jonotettiinkin.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Emme vaihtaisi tämän ajan hoitoa sen aikaiseen, olisipa palvelu pelannut miten sujuvasti tahansa.

Puhelimessa kysyttiin, miksi veroja maksetaan: ”Ennen maksettiin, jotta saatiin palveluja. Nyt veroja pitää maksaa, jotta säästetään.” Soittaja viittasi Matti Kämäräisen ja Pentti Keskisalon – soittajan mukaan hehkutukseen – siitä, miten Siun sote on onnistunut taloudenhallinnassa – siis säästämisessä – erinomaisesti (Mielipide, 11.4.).

”Eikä kukaan ota vastuuta”. Toimitusjohtaja kuuntelee savolaisittain, hoitaja taas sanoi kärkevästi: ”Ei tämä kuulkaa jankuttamalla miksikään muutu.”

Eräs joensuulainen oli joutunut käymään hammaslääkärissä. Ajan sai Heinävaaraan, eikähän siinä mitään, samaa Joensuuta se on sekin, eikä Joensuun keskustasta ole Heinävaaraan sen pitempi matka kuin Heinävaarasta Joensuuhun. Se tahtoo unohtua.

Mutta jotensakin hirtehistä se oli, että hammaslääkäri ja potilas ajoivat peräkanaa Heinävaaraan.

Sama ihminen tarvitsee lääkärin hoitoa tai edes lääkärin lausuntoa siitä, ettei tarvitse hoitoa. Hänelle ilmoitettiin lääkärin soittavan ensi viikolla jonakin päivänä johonkin aikaan jostain numerosta. Hänen mietteensä ovat minusta aiheellisia: Joudun vastaamaan ehkä koko viikon jokaiseen puheluun. Entä, jos satun olemaan kaupan kassalla, kun lääkäri soittaa? Siinäkö alan terveysongelmiani selostaa? Vai olenko viikon kotona missään pistäytymättä? Tuskin voin sanoa lääkärille, että olen kuule nyt vähän pahassa paikassa, soitteletko uudelleen!

Mielialalääkkeitä tarvitseva lukija valitti, ettei ole nähnyt lääkäriä kahteen vuoteen. Kerran tuli tekstiviesti, jossa sanottiin, että lääkitys pidetään entisenä.

Yksityinen psykiatri uusi lääkitystä, mutta uusikaan lääkitys ei ollut onnistunut: ”Mukava psykiatri oli, mutta ei minulla ole rahaa toista kertaa käydä hänen vastaanotolla.”