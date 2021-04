Yllättikö rosvo merimatkalla, lähdetkö matkaan Kairosta vai Tangerista? – Kerro meille muistosi 70 vuotta täyttävästä Afrikan tähdestä

Pelin kehittänyt Kari Mannerla on kertonut inspiroituneensa artikkelista, jossa kerrottiin Etelä-Afrikasta löytyneestä maailman suurimmasta timantista, Afrikan tähdestä. Afrikan kartasta Mannerla poimi eksoottiselta kuulostavia nimiä, kuten Casablanca ja Dar es Salaam. Paikkoja kartalla on muuten yhteensä 32.

Myöhemmin Mannerla kertoi, ettei saanut pelistä yhtään rasismisyytöstä, vaikka pelin ideaa on pidetty varsin kolonialistisena.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Pelin tarkoitus on yksinkertainen, on löydettävä Afrikan tähti ja palautettava se lähtöruutuun. Koukuttava peli on vuosikymmenten mittaan yltänyt suosiossa omaan luokkaansa. Sitä on myyty yli neljä miljoonaa kappaletta, josta puolet ulkomaille.

Millaisia muistoja sinulla on Afrikan tähdestä? Kerro meille, teemme aiheesta juttua. Haemme myös haastatteluun innokasta pelikaksikkoa tai -porukkaa!