Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoitukset jatkuvat Itä-Suomessa. Aluehallintovirasto on päättänyt, että 20 henkilön rajoitus jatkuu 22.5. saakka.

Rajoitus koskee yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia.

Rajoitus on sama Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueilla. Itä-Savossa rajoitus on kuusi henkilöä, sillä alueen koronavirustilanne on selvästi muuta aluetta huonompi.

Koronavirusepidemia on tällä hetkellä Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa perustasolla.