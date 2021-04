Kolumni: Mitä olisi ollut korona-aika ennen älypuhelimia?

On mielenkiintoista ajatusleikin tasolla pohtia, millainen koronaepidemia vaikutuksineen olisi ollut ennen älypuhelimia saati internetiä.

Nykyisin saa hämmästellä kerta toisensa jälkeen, miten nopeasti joku merkittävä ja kiinnostava tieto tavoittaa käytännössä kaikki ihmiset. Aika on siinä suhteessa muuttunut nopeasti.

Jos pääministeri tai THL:n johtaja sanovat jotain hätkäyttävää koronatilanteesta tai Karjalainen uutisoi esimerkiksi altistumispaikoista, julkiset paikat tyhjenevät kuin taikaiskusta saman tien.

Elämme siinä suhteessa tiedonvälityksen kulta-aikaa: jos päättäjillä on sanottavaa, josta media kiinnostuu, tieto tavoittaa kansalaiset hetkessä.

Median rooli tiedonvälityksessä on entiseen tapaan valtava. On hyvä huomata, että iso osa myös sosiaalisessa mediassa liikkuvasta tiedosta on alun perin journalistisesta mediasta lähtöisin.

Mutta enää ei tarvitse odottaa seuraavan aamun painettua lehteä.

Ennen tätä reaaliaikaisen tiedonvälityksen aikaa viive rajoitusten antamisen ja niiden toteutumisen välillä olisi ollut vähintäänkin paljon suurempi.

Älypuhelimien myötä median uutisointi on myös entisestään räväköitynyt, ja kiinnostavat asiat uutisoidaan isosti ja välittömästi.

Isoja lukijamääriä havittelevan lehdistön ja älypuhelinten yhdistelmän vuoksi koronaan liittyvät asiat ovat olleet yli vuoden ajan ihmisten silmillä koko ajan.

Olisiko aikaan ennen nykytekniikkaa mietitty päivät enemmän muita asioita ja lähinnä seuraavan aamun lehdestä tai puoli yhdeksän televisiouutisista katsottu, missä mennään koronarintamalla?

Joka tapauksessa koko asia olisi ollut mielissä vähemmän kuin nyt. Sanomalehti, televisio ja sosiaalinen media kulkevat koko ajan mukana, ja iso osa ihmisistä vilkuilee puhelintaan koko ajan.

Paljonkohan tänään on tullut uusia koronatartuntoja? - siitä on tullut jo puolenpäivän rutiini monille.

Tieto tavoittaa ihmiset, mikä mahdollistaa määräysten ja suositusten toteutumisen.

Mutta toisaalta tieto lisää tuskaa. Jos koronatilanne ja siihen liittyvät asiat ahdistavat, jatkuva samassa asiassa vellominen voi lisätä ahdistusta ja huolestumista.

Näkymättömän uhan käsitteleminen ei ole ihmisaivoille helppoa. Eikä se helpota yhtään, jos vaikea asia on koko ajan mielessä.

Toisaalta nykytekniikka on mahdollistanut laajemman yhteydenpidon läheisiin, mikä on tuonut helpotusta elämään. Mutta ei sekään oikeita ihmiskontakteja korvaa.

Kaikeksi onneksi varsinainen koronavirus ei ole missään vaiheessa runnellut pahasti Pohjois-Karjalaa, joten olemme saaneet elää myös melko normaalia elämää.

Maailmanlaajuisen pandemian keskellä syrjäisyys ja sijainti sivussa valtaväyliltä on ollut siunaus.