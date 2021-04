Ikäihmisten hoivakodissa Lieksassa nelisenkymmentä henkilöä altistunut koronavirukselle - noin puolet määrätty karanteeniin

Nelisenkymmentä henkilöä on altistunut koronavirukselle Lieksassa sijaitsevassa ikäihmisten hoivakodissa. Kyseessä on yksityinen hoivakoti. Altistuneista asukkaista ja hoitohenkilökunnasta noin puolet on määrätty karanteeniin ja puolet ohjattu oireseurantaan.