Joensuussa tammikuussa kadonnut Lotta Mäkinen on yhä kateissa – poliisi kaipaa havaintoja, maastoetsintöjä jatketaan

Joensuussa tammikuussa kadonnut Lotta Mäkinen on edelleen kateissa. Poliisi kaipaa havaintoja etenkin Kontiolahden Paiholan ja Kuurnan alueilta, poliisi tiedotti keskiviikkona.

Viimeinen havainto Mäkisestä on Joensuusta Papinkadun S-marketista maanantailta 11. tammikuuta.

– Selvityksen perusteella Mäkinen asioi kaupassa normaaliin tapaan. Ennen käyntiä kaupassa Mäkinen poistui asunnoltaan Kalastajankadulla, rikoskomisario Simo Hämäläinen kertoo.

Kuva: Poliisi

Poliisi on muun muassa tehnyt maastoetsintöjä Joensuun seudulla vihjeiden ja havaintojen perusteella.

– On tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella voi päätellä Mäkisen olleen kiinnostunut Kontiolahden Kuurnan ja Paiholan alueesta. Poliisin tiedossa on, että Mäkinen on harrastanut luonnossa liikkumista.

Maastoetsintöjä on määrä jatkaa uusien havaintojen ja vihjeiden pohjalta, nyt kun lumet ovat sulaneet tai sulamassa.

– Myös havainnot, jotka voivat liittyä Mäkisen katoamiseen, kiinnostavat edelleen poliisia.

Poliisi pyytää havaintoja numeroon 0295 415 455 tai sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .