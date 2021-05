Siun sote: Koronarokotusaikoja tulee varattavaksi lauantaina – uudet ajat ovat maanantaille ja tiistaille

Uusia aikoja tulee varattavaksi maanantaille ja tiistaille. Alkuviikon rokotusaikoja avautuu valtaosalla rokotuspisteitä.

– Aivan kaikilla terveysasemilla rokotuksia ei kuitenkaan järjestä alkuviikolla, tiedotteessa kerrotaan.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Loppuviikon ajat tulevat varattaviksi maanantaina 10. toukokuuta kello 8. Tuolloin uusia aikoja avautuu kaikille rokotuspisteille keskiviikolle ja perjantaille. Helatorstaille aikoja ei avata.

Ensi viikolle koronarokotusajan voivat varata vuonna 1956 tai sitä ennen syntyneet henkilöt ja vuonna 1957–2005 syntyneet henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava tai erittäin voimakkaasti altistava sairaus.

– Aika koronarokotukseen varataan ensisijaisesti verkkoajanvarauksen kautta. Linkki ja ohjeet verkkoajanvaraukseen löytyvät osoitteesta http://www.siunsote.fi/koronarokotukset

Puhelinajanvaraus on käytössä maanantaisin kello 8 alkaen numerossa 013 330 2131.

– Puhelinajanvaraus suljetaan, kun vapaana on enää yksittäisiä rokotusaikoja tai puheluita ei ole jonossa. Muina aikoina ajanvaraus tapahtuu verkkoajanvarauksen kautta, Siun sote kertoo.

Alle 65-vuotiaiden riskiryhmään kuulumattomien koronarokotukset käynnistyvät ikäryhmittäin Siun sotessa tämänhetkisen arvion mukaan viikolla 20.

Siun soten mukaan tarkka ajankohta riippuu rokotteiden menekistä nykyisille rokotusryhmille.

– Tarvittaessa 60–64-vuotiaiden rokotukset voidaan käynnistää aiemmin, mikäli rokotusaikoja uhkaa jäädä käyttämättä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan ensimmäisen rokotteen Pohjois-Karjalassa on saanut 34,7 prosenttia väestöstä. Koko maassa vastaava luku on 32,4 prosenttia.

Tällä hetkellä varattavissa olevilla koronarokotusajoilla on käytössä Biontech-Pfizerin ja Modernan rokotteita. Ne ovat niin sanottuja mRNA-rokotteita.

Yli 65-vuotiaille, jotka ovat saaneet ensimmäisen rokoteannoksen AstraZenecan rokotteella, annetaan myös toinen annos AstraZenecan rokotteella.

– THL:n linjauksen mukaan rokote on mahdollista vaihtaa toiseen vain, jos rokotteelle on ilmennyt jokin vasta-aihe, esimerkiksi jos ensimmäisestä annoksesta on tullut vakava allerginen reaktio, tai henkilö on aiemmin sairastanut aivolaskimotukoksen eli sinustromboosin tai hepariinihoitoon liittyvän trombosytopenian, Siun sote kertoo.

Alle 65-vuotiaille, jotka ovat saaneet ensimmäisen rokoteannoksen AstraZenecan rokotteella, toinen rokoteannos annetaan mRNA-rokotteella.

– Alle 65-vuotias ei voi halutessaan valita AstraZenecan rokotetta, koska rokotteen antaminen alle 65-vuotiaille on kielletty.