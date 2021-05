Kolumni: Sivistyksen pintasilaus karisee monelta liikenteessä

Tätä kirjoittaessa ajatukset ovat jo puoliksi maantiellä. Tarkoitus on lähteä ajamaan töiden jälkeen noin 470 kilometrin siivu Joensuusta Punkalaitumelle. On syytä startata liikkeelle, ennen kuin lumisade yltyy ja keli huononee Itä-Suomessa. Virkistykseksi ajomatkalle on varattu pari kylmäkahvia ja välillä on pidettävä tietysti myös jaloittelutaukoa.