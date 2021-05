Janne "Rysky" Riiheläisen kolumni: Venäjä räjäyttää, murhaa ja lahjoo lännessä

Viime aikoina on noussut esiin karuudessaan hämmentäviä tietoja siitä, mitä kaikkea Venäjän sotilastiedustelu on maansa rajojen ulkopuolella puuhannut. Kerä lähti purkautumaan auki Skripal-tapauksen myötä.

Hermomyrkyllä toteutetun murhayrityksen viesti oli, että Venäjän pettävät kokevat ikävän kohtalon. Lännen hyväksi aikoinaan vakoillut sotilastiedustelija Sergei Skripal on nyt piilossa tyttärensä kanssa jossain päin maailmaa.

Myrkyttäjien henkilöllisyys saatiin nopeasti selville ja tietoa jaettiin muille maille. Tieto johti Tšekissä tapahtuneen ammusvarikon räjähdyksen selvittämiseen.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Alun perin todennäköisesti onnettomuutena pidetyn räjähdyksen aiheuttajiksi on nyt epäiltynä sama kaksikko, joka siveli hermomyrkyn Skripalin ovenkahvaan. He olivat käyttäneet samaa peitehenkilöllisyyttä useammalla matkalla.

Ammusvarikon räjähdys oli osa bulgarialaisen asekauppiaan Emilian Gebrevin ympärille kiertynyttä vyyhtiä. Gebrev on yritetty myrkyttää kaksi kertaa ja muitakin häneen liittyneitä ammusvarastoja on räjähtänyt. Motiivina on ollut Venäjän pyrkimys estää Ukrainaa saamasta aseita ja ammuksia.

Tapansa mukaan Venäjä kieltää tapahtuneen ja väittää kaiken olevan vain sitä vastaan suunnattua mustamaalausta. Se aktivoi samalla itselleen myötämieliset tahot eri tavoin kyseenalaistamaan tai vähättelemään syytöksiä.

Avoimia lähteitä käyttävä Bellingcat-tutkimusryhmä on selvittänyt Skripalien myrkyttämiseen ja muihin tiedossa oleviin tapauksiin liitettyjen henkilöiden toimintaa. On selvinnyt muun muassa se, että kyseessä on Venäjän sotilastiedustelun yksikkö 29155. Se on erikoistunut paitsi sabotaasiin niin myös niin sanottuihin märkiin operaatioihin eli ihmisten tappamiseen.

Bellingcatin keräämien tietojen mukaan yksikön jäsenet olivat myös paikalla lietsomassa levottomuuksia Moldovassa 2014, järjestämässä vallankaappausta Montenegrossa 2016, vakoilemassa maailman antidoping-järjestöä WADAa Sveitsissä 2016-2017 ja tietysti edellä mainitussa Skripal-tapauksessa.

Heitä oli myös Espanjassa, kun katalonialaiset äänestivät itsenäisyydestään 2017. Operaatioita on ilmeisesti pidetty onnistuneina, sillä yksikön jäseniä on palkittu viime vuosina korkeimmilla Venäjän valtion ansiomerkeillä.

Tietoja yksikön jäsenten liikkeistä on kerätty Bellingcatin venäläisten yhteistyökumppanien kanssa. Suurena apuna tutkimuksissa on ollut venäläisen yhteiskunnan korruptio, jonka avulla on saatu hankittua kaikkea mahdollista tietoa passeista, lentolipuista ja operaattoritiedoista alkaen.

Kuva tarkentuu vielä, sillä vasta pieni osa yksikkö 29155:n toimijoiden liikkeiden syistä on selvitetty. Tämä tarkoittaa sitä, että lähivuosina voi paljastua uusia Venäjän toimia, joita ei vielä ole havaittu tai tunnistettu.

Näiden tekojen rinnalle voi myös nostaa esimerkkejä Venäjän aktiivisista toimista verkossa. SolarWind-hakkeroinnilla he pääsivät syvälle Yhdysvaltain valtionhallintoon. Ukrainaa vastaan tarkoitettu NotPetya-virus teki tuhojaan kaikkialla maailmassa.

Monien maiden parlamentit ovat kertoneet hakkeroinneista, joiden jäljet ovat osoittaneet Venäjälle.

Vuodesta 2014 asti Venäjä on käyttänyt säännönmukaisesti lännessä lahjontaa, petosta, väkivaltaa ja terroristisia toimintatapoja omien tavoitteidensa ajamiseen. Sinällään se toimii rationaalisesti, käyttäen omia vahvuuksiaan ja arvioiden toimiensa haitta-hyöty -suhdetta.

Niin kauan kun tällaisten tekojen hinta ei ylitä niistä saatavaa hyötyä, niitä jatketaan. Hinnan määrittely tehdään kuitenkin lännessä.

Nyt paljastuneen valossa voisi olla hyvä aika miettiä hinnankorotuksia.

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kirjoittaja on joensuulainen turpobloggari ja tietokirjailija sekä kotimaisen sekä kansainvälisen politiikan penkkiurheilija