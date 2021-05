50 ihmisen lokeroista päästään eroon - Itä-Suomen aluehallintovirasto väljensi yleisötilaisuuksien koronarajoituksia

Koronaepidemia on näillä alueilla kehittynyt hyvään suuntaan, mikä mahdollistaa lievennykset sääntöihin. Pohjois-Karjalassa ja Etelä- ja Pohjois-Savossa on pysytty perustasolla useiden viikkojen ajan.

Tähän asti on Pohjois-Karjalassa sekä Etelä- ja Pohjois-Savossa ollut luvallista järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa kokouksia, joissa on paikalla yli 50 henkilöä. Tällöin on kuitenkin korkeintaan 50 henkilön lokerot pitänyt eristää toisistaan. Jokaiseen loosiin on pitänyt järjestää omat kulkureitit sekä omat saniteettitilat. Jokaisella 50 hengen lohkolla on pitänyt niin ikään olla omat tarjoilut ja oma henkilökuntansa.

Tiistaista asti lokeroinnista tarkentavine ehtoineen luovutaan.

- Lohkoista luovutaan, ja jatkossa turvallisuus taataan pelkästään turvaväleillä, tartuntatautilain ja hygieniaohjeistuksella, Itä-Suomen aluehallintoviraston johtaja Ulla Ahonen tarkentaa.

Lisäksi on noudatettava Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksia.

- Nopea käännös lokeroiden poistumisessa johtuu sekä alueen hyvästä tautitilanteesta että valtakunnallisen ohjeistuksen muutoksesta, Ahonen jatkaa.

Ennen korona-aikaa tuttuihin täpötäysiin urheilu- ja kulttuurikatsomoihin ei ole siis paluuta. Vielä.

Turvavälejä ja muita varotoimia noudattaen katsomoon voidaan ottaa hieman enemmän väkeä kuin menneinä viikkoina on otettu.