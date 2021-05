Korona levinnyt Kiteellä toukokuussa useassa eri ketjussa, myös rokotetut saaneet tartuntoja – epäilyssä brittimuunnos

Kiteellä on todettu toukokuun alusta alkaen 18 koronavirustartuntaa. Epäilyssä on, että alueella on levinnyt muuntovirus. 18 tartuntaa on muodostunut Siun soten mukaan useammasta, toisistaan erillisestä tartuntaketjusta.

Tällä hetkellä Kiteellä on karanteenissa yli 30 henkilöä. Kiteen kotihoidossa on todettu kaksi tartuntaa, jotka liittyvät Kiteellä 5.5. todetusta tartunnasta alkaneeseen ketjuun. Tartunnat ovat levinneet lähinnä henkilöiden perhe- ja lähipiirissä. Mainos alkaa Mainos päättyy Tartuntojen alkuperä on muualla Suomessa, ja ketjun viruksen epäillään olevan brittivarianttia. Näytteet on toimitettu THL:lle tarkempaa tutkimusta varten, mutta varmistusta ei ole vielä saatu. Siun soten mukaan virus on tarttunut erittäin herkästi ja tartunnan saaneissa on myös jo rokotettuja henkilöitä. Tämän takia muun muassa kotihoidossa on testattu myös oireettomat koronavirukselle altistuneet henkilöt. Näistä testeistä varmistui yksi uusista tartunnoista. Viime viikolla Kiteen kansanopistolla paljastui kolme koronatartuntaa. Opistolla tehtiin viikonlopun aikana koronatestit kaikille opiskelijoille ja henkilökunnalle. Uusia tartuntoja ei löytynyt. Keskiviikkona 19.5. todettiin yksi uusi tartunta karanteenissa olleella henkilöllä. Kiteelle saapuneiden kausityöntekijöiden joukossa on myös todettu joitakin koronavirustartuntoja. Tämä tartunnat on todettu jo maahantulotarkastuksen yhteydessä. Tartunnan saaneiden eristykset ja karanteenit hoidetaan Kiteellä. Näihin tartuntoihin ei liity muita altistumisia eikä jatkotartuntoja ole todettu.